İsrail Ordusu Gazze Kenti'ne Kara Saldırılarına Başladı

İsrail ordusu Gazze kentine kara saldırılarına başladığını, 2 tümenin katıldığını ve kentin kuşatılmasının planlandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 11:10
İsrail ordusu Gazze kentine kara saldırılarına başladı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentini işgal amaçlı kara saldırılarına başladığını bildirdi. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinde Gazze kentine yönelik kara saldırılarının başlatıldığı belirtildi.

Operasyonun kapsamı

Açıklamada saldırılara şu an için 2 tümenin katıldığı, üçüncüsünün de ilerleyen günlerde operasyona dahil olacağının ifade edildiği kaydedildi. Saldırıların Gazze kentinin kenar mahallelerinde başladığı ve ilerleyen günler ve haftalarda şehrin kuşatılmasının planlandığı bildirildi.

Siyasi ve insani boyut

Başbakan Binyamin Netanyahu, yolsuzluk davası duruşmasında Gazze kentine yönelik şiddetli saldırılar başlattıklarını ifade etmişti. İsrail yönetiminin, yaklaşık 1 milyon Filistinlinin bulunduğu Gazze'nin kuzeyini zorla boşaltmak istediği belirtiliyor.

Bunun için 1 milyona yakın Filistinlinin büyük kısmının sığındığı Gazze kentini işgal ederek buradakileri güneye sürmeyi hedeflediği vurgulandı. Filistinlilerin Gazze'nin güneyine göçmeleri halinde kuzeye dönüşlerinin zor olacağına dikkat çekildi. Ayrıca, İsrail yönetiminin defalarca yayımladığı tahliye bildirimlerinde saldırılar bittikten sonra Gazze'nin kuzeyine dönüleceğine dair herhangi bir ifadenin yer almadığı aktarıldı.

