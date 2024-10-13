İsrail Ordusu Gazze Şeridi'nde Saldırılarını Sürdürüyor

İsrail Ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Faaliyetleri

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya, Beyt Lahiye ve Beyt Hanun bölgelerine yönelik hava saldırılarını ve topçu atışlarını sürdürüyor. Görgü tanıklarının aktardığına göre, bu saldırılar sonucunda çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti veya yaralandı.

Cibaliya'da Durum

Cibaliya beldesinin cadde ve sokaklarının, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin cenazeleriyle dolu olduğu ifade ediliyor. Özellikle Cibaliya'nın mülteci kampı ve Beyt Lahiye'deki Tevam bölgesi yoğun bombardıman altında kalıyor. İsrail ordusu, bu bölgelerde bulunan Filistinlilere ait birçok yapıyı yerle bir etti.

Acil Durum ve Kurtarma Çabaları

Bölgedeki yoğun bombardımana rağmen, İsrail ordusu acil durum hizmetleri ve kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaşmasına izin vermiyor. Ayrıca, bu ekipler de saldırıların hedefi haline geliyor. El-Ehli Baptist Hastanesi'nden alınan bilgilere göre, Cibaliya beldesinin güneyindeki Tuffah Mahallesi'nde yaşanan hava saldırıları sonucunda çoğu çocuk 6 Filistinli acil olarak hastaneye kaldırıldı.

Sonuç olarak, Gazze Şeridi'nde durum giderek kötüleşiyor ve bu çatışmaların insani boyutları daha da derinleşiyor.