İsrail Ordusu Gazze'ye Saldırdı: 10 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda en az 10 Filistinli hayatını kaybetti. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu bu tragik olay, Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından duyuruldu.

Gazze kent merkezindeki Rimal bölgesine yönelik gerçekleştirilen saldırılarda, İsrail'in Şüheda Caddesi'nde 'Kehil' ailesine ait ev bombalandı. Bu saldırıda en az 7 kişinin öldüğü, pek çok kişinin yaralandığı bildirildi. Bombalanan evin enkazında kalan 6 kişiyi kurtarma çalışmaları ise hâlâ devam ediyor.

Ayrıca, görgü tanıklarının ifadesine göre, İsrail ordusu Cibaliya en-Nezle bölgesindeki Halime es-Sadiyye Okulu yakınında bir grup Filistinliyi hedef aldı. Bu saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde ise İsrail ordusu bir aracı ve bir grup Filistinliyi hedef alarak 2 kişinin ölümüne neden oldu ve yaralılar olduğu bildirildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda toplamda yaklaşık 44 bin 363 Filistinli hayatını kaybetti. Bu sayıdan 17 bin 492'si çocuk ve 11 bin 979'u kadınken, 105 bin 70 kişi de yaralandı. Enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu ifade ediliyor.

İsrail'in sivil altyapıyı hedef alması sonucunda, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları da tahrip ediliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.