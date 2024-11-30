DOLAR
34,68 0%
EURO
36,73 -0,01%
ALTIN
2.960,57 0%
BITCOIN
3.362.592,48 0,36%

İsrail Ordusu Gazze'ye Saldırdı: 10 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 10 Filistinli yaşamını yitirdi. Hedefte kadın ve çocuklar da vardı.

Yayın Tarihi: 30.11.2024 10:47
Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 10:47
İsrail Ordusu Gazze'ye Saldırdı: 10 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda en az 10 Filistinli hayatını kaybetti. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu bu tragik olay, Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından duyuruldu.

Gazze kent merkezindeki Rimal bölgesine yönelik gerçekleştirilen saldırılarda, İsrail'in Şüheda Caddesi'nde 'Kehil' ailesine ait ev bombalandı. Bu saldırıda en az 7 kişinin öldüğü, pek çok kişinin yaralandığı bildirildi. Bombalanan evin enkazında kalan 6 kişiyi kurtarma çalışmaları ise hâlâ devam ediyor.

Ayrıca, görgü tanıklarının ifadesine göre, İsrail ordusu Cibaliya en-Nezle bölgesindeki Halime es-Sadiyye Okulu yakınında bir grup Filistinliyi hedef aldı. Bu saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde ise İsrail ordusu bir aracı ve bir grup Filistinliyi hedef alarak 2 kişinin ölümüne neden oldu ve yaralılar olduğu bildirildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda toplamda yaklaşık 44 bin 363 Filistinli hayatını kaybetti. Bu sayıdan 17 bin 492'si çocuk ve 11 bin 979'u kadınken, 105 bin 70 kişi de yaralandı. Enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu ifade ediliyor.

İsrail'in sivil altyapıyı hedef alması sonucunda, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları da tahrip ediliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

O bankadan kısa süreli taşıt kredisi teklifi! 30 ay için faizler düştü de düştü

Asgari ücrete yeşil ışık yandı! 24.000 TL’yi de geçecek

Emeklilikte son şans açıklandı! Borçlanmalarda asgari ödeme dönemine girildi

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Irak'ın Kuzeyinde Zap Bölgesinde Teröristlere Ait Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi
2
Samsun'da Kahvehaneye Silahlı Saldırı: 2 Yaralı
3
Mozambik Cumhurbaşkanı Nyusi’den Şiddet Olaylarına Son Çağrısı
4
CHP'li Karatepe ve Demir, Edirne'de Basın Mensuplarıyla Buluştu
5
Güngören'de Çöken Binanın Enkazında Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor
6
Şanlıurfa'da Telefon Dolandırıcılarına 874 Yıla Kadar Hapis Cezası İstenen Dava
7
Hatay'daki Yıkımın Sorumlusu Müteahhit İstanbul'da Yakalandı

Asgari ücrete yeşil ışık yandı! 24.000 TL’yi de geçecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan vergi indirimi müjdesi! Özellikle MTV ödeyenler yaşayacak

Son defa zamsız doğalgaz tarifesi devrede! 2025’e girmeden o açıklama geldi

Emeklilikte son şans açıklandı! Borçlanmalarda asgari ödeme dönemine girildi

2025’te evi olana kabusu yaşatacak gelişme! Ev alıp satmak bile hayal olacak

O bankadan kısa süreli taşıt kredisi teklifi! 30 ay için faizler düştü de düştü

4 gün içinde başvuranın 2 iş gününe hesabına 750 TL yatacak!

2025 Kışında 3600 TL Destek ile Isınma Sorununa Çözüm

Yeniyıla kadar bitecek olan destekten haber var! O Tarih uzatıldı

Devlet Milyonların Borcunu Silecek: Yeni Af Düzenlemesi Yolda!

Milyonlara müjde! Yılbaşı ikramiyesi ödemesi kesinleşti: Tarih verildi

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek