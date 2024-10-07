İsrail Ordusu, Lübnan Sınırında Asker Kaybı Yaşadı

İsrail Ordusundan Üzücü Açıklama

İsrail ordusu, Lübnan sınırında bir askerinin hayatını kaybettiğini ve iki askerin ağır yaralandığını bildirdi. Açıklamada, 5515 Birimi'ne mensup yedek asker Başçavuş Etay Azulay(25) isimli askerin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

İsrail-Tunus Sınırında Çatışmalar Devam Ediyor

Bununla birlikte, aynı birimden iki askerin de olayda ağır yaralandığı belirtildi. Bu gelişmeyle birlikte, 7 Ekim 2023’ten bu yana, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başlatılmasının ardından İsrail ordusunun kaybettiği asker sayısı 728’e ulaştı. Bu kayıplardan 347’sinin karadan işgal sürecinde yaşandığı bildirildi.

Hizbullah ile Çatışmalar Sürüyor

Hizbullah ve İsrail ordusu arasındaki çatışmalar, 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana Lübnan-İsrail sınır hattında devam ediyor. Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki askeri mevkilerini füze ve insansız hava araçları ile hedef alırken, İsrail ordusu da Lübnan'ın güneyindeki bölgeleri ve başkent Beyrut’un Dahiye bölgesine yönelik yoğun hava saldırıları düzenliyor.