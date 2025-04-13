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İsrail Ordusu'ndan Gazze'deki El-Ehli Hastanesi'ne Hava Saldırısı

İsrail ordusu, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısında önemli hasar bıraktı.

Yayın Tarihi: 13.04.2025 04:09
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 04:09
İsrail Ordusu'ndan Gazze'deki El-Ehli Hastanesi'ne Hava Saldırısı

İsrail Ordusu, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni Hedef Aldı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin merkezinde bulunan El-Ehli Baptist Hastanesi'ne bir hava saldırısı düzenledi. Yerel kaynaklara dayanan bilgilere göre, saldırı sonucunda hastanenin kabul ve acil servis binası, iki füzeyle hedef alınarak tamamen yıkıldı.

Bu hava saldırısında ayrıca hastanenin cerrahi operasyon alanı ve yoğun bakım üniteleri için kurulan tıbbi oksijen üretim istasyonu da ağır hasar aldı. Saldırı sonrası hastanenin dışına taşınan çok sayıda hasta ve yaralı, sokaklarda zor koşullar altında yatmakta.

Hastanenin bombalanması tehdidi nedeniyle zor şartlarla dışarıya çıkarılan bu hastaların arasında durumu kritik olan birçok kişi bulunuyor. Ancak, saldırıda ölen veya yaralanan Filistinlilerin sayısına ilişkin henüz resmi bir bilgi verilmiş değil.

El-Ehli Baptist Hastanesi, Gazze kentinde tam kapasiteyle hizmet veren tek hastane olarak ön plana çıkıyor, bu nedenle yapılan saldırı bölgedeki sağlık hizmetlerini daha da zor duruma sokuyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne hava saldırısı düzenledi. Saldırıda...

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne hava saldırısı düzenledi. Saldırıda hastanenin kabul ve acil servis binası 2 füzeyle hedef alınarak tamamen yıkıldı. Saldırının ardından bölgeden yoğun alevler yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne hava saldırısı düzenledi. Saldırıda...

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne hava saldırısı düzenledi. Saldırıda hastanenin kabul ve acil servis binası 2 füzeyle hedef alınarak tamamen yıkıldı. Saldırının ardından bölgeden yoğun alevler yükseldi.

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