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İsrail Ordusu'ndan Yaralı Asker Raporu

İsrail ordusu, Gazze ve Lübnan'daki çatışmalarda 23 askerinin yaralandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 15:50
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 15:50
İsrail Ordusu'ndan Yaralı Asker Raporu

İsrail Ordusu'ndan Yeni Rapor

İsrail ordusu, son 24 saat içerisinde Gazze Şeridi ve Lübnan'ın güneyinde meydana gelen çatışmalarda 23 askerinin yaralandığını açıkladı.

Yaralı Asker Sayısı Artıyor

Üst düzey askeri kaynaklardan edinilen bilgilere göre, 7 Ekim 2023 tarihinde Gazze'ye yönelik operasyonların başlamasından bu yana yaralanan toplam İsrail askeri sayısı 5,018'e ulaştı. Bu yaralı askerler arasında 37'sinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtiliyor.

Ölü Sayısı ve Sivil Kaybı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği operasyonlar neticesinde, 749 askerinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Bu kayıpların 356'sı, Gazze'ye yönelik karadan yapılan işgal girişimlerinde gerçekleşti.

Diğer yandan, Gazze'deki askeri ve sivil kayıplar da dikkat çekiyor. Saldırılarda yaklaşık 42,603 Filistinli yaşamını yitirirken, bunların 17 bini çocuk, 11,378’i ise kadın olarak kaydedildi. Ayrıca 99,795 kişi yaralanmış durumda.

Sivil Altyapı Hedef Alınıyor

Enkaz altında birçok kişinin olduğu ve halkın sığınmak zorunda kaldığı hastaneler ve eğitim kurumlarının hedef alınması, sivil altyapı üzerindeki yıkıcı etkileri artırıyor.

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