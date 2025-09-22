İsrail Ordusu Roş Aşana'da Tüm Bölgelerde Birliklerini Takviye Etti

İsrail ordusu, İbrani takvimine göre yılbaşının kutlandığı 'Roş Aşana Bayramı'nda tüm bölgelerdeki birliklerini takviye ettiğini duyurdu.

Açıklamada, 22-23 Eylül'deki Roş Aşana tatilinde birliklerin takviye edileceği bildirildi. Yapılan durum değerlendirmesi sonucunda çeşitli bölgelerde 'savunma ve saldırı' için birlikleri alarma geçirme kararı alındığı ve tüm bölgelerde birliklerin takviye edilerek güçlendirileceği belirtildi.

Bölgesel Gerilim ve Uluslararası Gelişmeler

Açıklamanın yapıldığı dönemde, Gazze Şeridi'nde 65 binden fazla Filistinlinin ölümüne neden olan ve insanlık felaketine yol açan saldırılar nedeniyle İsrail üzerindeki baskının arttığı, çok sayıda ülkenin Filistin devletini tanımasıyla bu baskının güçlendiği ifade ediliyor. İsrail devlet televizyonu KAN, gerilimin yükselmesi beklentisiyle özellikle Batı Şeria'daki birliklerin takviye edildiği şeklinde yorum yaptı.

Dün, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Portekiz Filistin devletini resmen tanıdıklarını açıklamıştı.

Tel Aviv Yönetiminin Tepkisi

Tel Aviv yönetimi bu karara tepki gösterirken, aşırı sağcı bakanlar işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakı ile cevap verme çağrısında bulundu. İsrail Başbakanı Binyamin Netayanhu ise Batı Şeria'daki yasadışı Yahudi yerleşimlerini iki kat artırdıklarını, Filistin devletini tanıma kararlarına ABD ziyareti dönüşünce cevap vereceklerini duyurdu.