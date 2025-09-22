İsrail Ordusu Roş Aşana'da Tüm Bölgelerde Birliklerini Takviye Etti

İsrail ordusu, 22-23 Eylül Roş Aşana tatilinde tüm bölgelerdeki birlikleri 'savunma ve saldırı' amaçlı takviye edeceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 13:55
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 13:55
İsrail Ordusu Roş Aşana'da Tüm Bölgelerde Birliklerini Takviye Etti

İsrail Ordusu Roş Aşana'da Tüm Bölgelerde Birliklerini Takviye Etti

İsrail ordusu, İbrani takvimine göre yılbaşının kutlandığı 'Roş Aşana Bayramı'nda tüm bölgelerdeki birliklerini takviye ettiğini duyurdu.

Açıklamada, 22-23 Eylül'deki Roş Aşana tatilinde birliklerin takviye edileceği bildirildi. Yapılan durum değerlendirmesi sonucunda çeşitli bölgelerde 'savunma ve saldırı' için birlikleri alarma geçirme kararı alındığı ve tüm bölgelerde birliklerin takviye edilerek güçlendirileceği belirtildi.

Bölgesel Gerilim ve Uluslararası Gelişmeler

Açıklamanın yapıldığı dönemde, Gazze Şeridi'nde 65 binden fazla Filistinlinin ölümüne neden olan ve insanlık felaketine yol açan saldırılar nedeniyle İsrail üzerindeki baskının arttığı, çok sayıda ülkenin Filistin devletini tanımasıyla bu baskının güçlendiği ifade ediliyor. İsrail devlet televizyonu KAN, gerilimin yükselmesi beklentisiyle özellikle Batı Şeria'daki birliklerin takviye edildiği şeklinde yorum yaptı.

Dün, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Portekiz Filistin devletini resmen tanıdıklarını açıklamıştı.

Tel Aviv Yönetiminin Tepkisi

Tel Aviv yönetimi bu karara tepki gösterirken, aşırı sağcı bakanlar işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakı ile cevap verme çağrısında bulundu. İsrail Başbakanı Binyamin Netayanhu ise Batı Şeria'daki yasadışı Yahudi yerleşimlerini iki kat artırdıklarını, Filistin devletini tanıma kararlarına ABD ziyareti dönüşünce cevap vereceklerini duyurdu.

İLGİLİ HABERLER

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yozgat Sarıkaya'da İzinsiz Kazı Operasyonu: 4 Gözaltı
2
Öztürkler: Hristodulidis İpleri Netanyahu'ya Teslim Etti
3
Antalya'da 38. Ahilik Haftası Kutlamaları Başladı
4
Umut Davası'nda Mehmet Ağar SEGBİS ile ifade verdi
5
Başkentte Yaşayan Miras Forumu Başladı
6
Lazkiye Bayırbucak'ta Orman Yangını: 3 İtfaiye Yaralandı
7
İbn Haldun Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Törenle Açıldı

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta