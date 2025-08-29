İsrail Ordusu Suriye Güneyinde Gece Baskınlarında Birkaç Kişiyi Alıkoydu

İsrail ordusu, işgal altında tuttuğu Suriye'nin güneyine yönelik düzenlediği gece yarısı baskınlarında birkaç kişiyi alıkoyduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, son birkaç gün içinde gerçekleştirilen operasyonlarda birkaç kişinin alıkonulduğu ve bölgede tespit edilen çok sayıda silahın ele geçirildiği iddia edildi.

Bölgede askeri ve siyasi gelişmeler

Açıklama, İsrail'in Suriye topraklarındaki hareketliliğinin yoğunlaştığı bir döneme denk geldi. İsrail, 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri ile bağlantılı tampon bölgeyi 8 Aralık 2024'te ilhak etmişti. İsrail birlikleri, bu tampon bölgenin ötesine geçerek Şam'a yaklaşık 20 kilometre uzaklığa kadar ilerlemiş durumda.

1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile Golan Tepeleri'ndeki tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti. Ancak son dönemdeki adımlar, bu düzenlemelerin fiilen zayıfladığına dair endişeleri artırdı.

Başbakan Binyamin Netanyahu ise Suriye'nin güneyindeki işgalin kalıcı olacağı mesajını verdi ve bölgenin Suriye egemenliğine aykırı bir şekilde silahsızlandırılmasını talep etti.

Öte yandan, İsrail'in bölgedeki müdahaleleri daha önce de tırmanış göstermişti. İsrail, 13 Temmuz'da Suriye'nin güneyindeki Süveyda'da patlak veren çatışmalara müdahil olmuş; Suriye ordusu ile birlikte Şam'daki Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi yakınları ve Genelkurmay binasına yönelik saldırılar düzenlemişti.

İsrail ordusunun son açıklaması, bölgedeki askeri varlık ve operasyonların süreceğine işaret ederken, uluslararası hukuk ve bölgesel güvenlik açısından yeni soru işaretleri doğuruyor.