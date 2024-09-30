İsrail Ordusu Suriye-Lübnan Sınır Kapısına Saldırdı

İsrail Ordusundan Sınır Kapısına Hava Saldırısı

İsrail hava kuvvetleri, Suriye-Lübnan sınırında bulunan Cdeydit Yabus Sınır Kapısı'na yönelik bir saldırı gerçekleştirdi. Saldırının, Şam'ın güneyindeki kritik bir nokta olan bu sınır kapısını hedef aldığı belirtildi.

Yerel Kaynaklardan Alınan Bilgiler

Yerel kaynakların ifadelerine göre, İsrail'e ait savaş uçakları bölgeyi bombaladı. Bu olayda ölü ve yaralıların olduğu, acil durum ekiplerinin olay yerine intikal ettiği bildirildi.

Sınır Kapısının Stratejik Önemi

Cdeydit Yabus Sınır Kapısı, Lübnan'ın kuzeydoğusunu Suriye'nin başkenti Şam'a bağlayan önemli bir geçiş noktasıdır. Bu tür saldırıların, bölgede gerginliği artırması bekleniyor.