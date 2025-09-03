İsrail Ordusu UNIFIL Personeli Yakınına 4 El Bombası Attı

İsrail ordusunun UNIFIL personeli yakınında el bombası saldırısı

Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan'ın güneyinde yol temizleme çalışması yaptıkları sırada barış gücü personeli yakınlarına dört el bombası atıldığını duyurdu. UNIFIL, saldırıyı Telegram hesabından duyurarak olayın 27 Kasım 2024'te uygulamaya konulan ateşkesten bu yana personel ve mülklere yönelik "en ciddi saldırılardan biri" olduğunu belirtti.

Açıklamada, 'İsrail ordusuna ait dronlar, dün sabah, Mavi Hat çevresindeki BM mevzilerine erişimi engelleyen barikatları temizleyen UNIFIL barış güçleri yakınına dört el bombası attı.' ifadelerine yer verildi. Attığı el bombalarından birinin BM personelinin 20 metre yakınına; diğer üçünün ise 100 metre uzağına düştüğü bildirildi. Dronların daha sonra Mavi Hatın güneyine döndüğü kaydedildi.

UNIFIL, barış gücü personelinin Mervahin köyü yakınında yol temizleme çalışması yapacağının İsrail ordusuna önceden bildirildiğine dikkat çekti. Saldırının ardından güvenlik gerekçesiyle dünkü çalışmaların askıya alındığı aktarıldı.

BM açıklamasında, barış güçleri ve mülklerini tehlikeye atan ya da yetkili görevlerine müdahale eden hiçbir eylemin 'kabul edilemez' olduğu, bunun 1701 sayılı BMGK kararı ve uluslararası hukukun ciddi bir ihlali teşkil ettiği vurgulandı. Ayrıca, BMGK tarafından verilen görevleri yerine getiren barış gücü personelinin güvenliğinin sağlanmasının İsrail ordusunun sorumluluğunda olduğu ifade edildi.

UNIFIL'in kuruluşu ve 1701 sayılı karar

UNIFIL, 1978'de Lübnan'da yaşanan gelişmeler üzerine kuruldu. İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girerek Güney Lübnan'ı işgal etmiş, aynı yıl BM Güvenlik Konseyi (BMGK) İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi çağrısında bulunmuştu. 19 Mart 1978'de UNIFIL, İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin güneydeki otoritesinin yeniden tesisine destek amacıyla kuruldu.

1701 sayılı karar, 12 Temmuz 2006'da başlayan çatışmaları sonlandırma çağrısında bulunmuş ve 11 Ağustos 2006'da oy birliğiyle kabul edilmişti. Karar, İsrail'in Mavi Hat'ın gerisine çekilmesini, bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını ve bölgede yalnızca Lübnan ordusu ile UNIFIL'e ait silah ile askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.