DOLAR
41,17 -0,04%
EURO
47,96 0,03%
ALTIN
4.674,14 0,02%
BITCOIN
4.562.031,02 0,52%

İsrail Ordusu UNIFIL Personeli Yakınına 4 El Bombası Attı

UNIFIL, Lübnan güneyinde barikat temizleyen barış gücü yakınlarına İsrail ordusunun dört el bombası attığını, bunun ateşkesten bu yana en ciddi saldırılardan biri olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 09:36
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 09:36
İsrail Ordusu UNIFIL Personeli Yakınına 4 El Bombası Attı

İsrail ordusunun UNIFIL personeli yakınında el bombası saldırısı

Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan'ın güneyinde yol temizleme çalışması yaptıkları sırada barış gücü personeli yakınlarına dört el bombası atıldığını duyurdu. UNIFIL, saldırıyı Telegram hesabından duyurarak olayın 27 Kasım 2024'te uygulamaya konulan ateşkesten bu yana personel ve mülklere yönelik "en ciddi saldırılardan biri" olduğunu belirtti.

Açıklamada, 'İsrail ordusuna ait dronlar, dün sabah, Mavi Hat çevresindeki BM mevzilerine erişimi engelleyen barikatları temizleyen UNIFIL barış güçleri yakınına dört el bombası attı.' ifadelerine yer verildi. Attığı el bombalarından birinin BM personelinin 20 metre yakınına; diğer üçünün ise 100 metre uzağına düştüğü bildirildi. Dronların daha sonra Mavi Hatın güneyine döndüğü kaydedildi.

UNIFIL, barış gücü personelinin Mervahin köyü yakınında yol temizleme çalışması yapacağının İsrail ordusuna önceden bildirildiğine dikkat çekti. Saldırının ardından güvenlik gerekçesiyle dünkü çalışmaların askıya alındığı aktarıldı.

BM açıklamasında, barış güçleri ve mülklerini tehlikeye atan ya da yetkili görevlerine müdahale eden hiçbir eylemin 'kabul edilemez' olduğu, bunun 1701 sayılı BMGK kararı ve uluslararası hukukun ciddi bir ihlali teşkil ettiği vurgulandı. Ayrıca, BMGK tarafından verilen görevleri yerine getiren barış gücü personelinin güvenliğinin sağlanmasının İsrail ordusunun sorumluluğunda olduğu ifade edildi.

UNIFIL'in kuruluşu ve 1701 sayılı karar

UNIFIL, 1978'de Lübnan'da yaşanan gelişmeler üzerine kuruldu. İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girerek Güney Lübnan'ı işgal etmiş, aynı yıl BM Güvenlik Konseyi (BMGK) İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi çağrısında bulunmuştu. 19 Mart 1978'de UNIFIL, İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin güneydeki otoritesinin yeniden tesisine destek amacıyla kuruldu.

1701 sayılı karar, 12 Temmuz 2006'da başlayan çatışmaları sonlandırma çağrısında bulunmuş ve 11 Ağustos 2006'da oy birliğiyle kabul edilmişti. Karar, İsrail'in Mavi Hat'ın gerisine çekilmesini, bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını ve bölgede yalnızca Lübnan ordusu ile UNIFIL'e ait silah ile askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

İLGİLİ HABERLER

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edirne Uzunköprü'de biçerdöver kazası: 64 yaşındaki Ahmet Arıcan hayatını kaybetti
2
Ardahan'da arazide ölü bulunan Erhan Gökdemir olayında 3 şüpheli gözaltına alındı
3
Erdoğan, Beştepe'de Mevlid-i Nebi Haftası Açılışına Katılıyor
4
Türkiye-UNODC Anlaşması Resmi Gazete'de: Kültürel Miras İçin Nakdi Destek
5
İsrail Ordusu UNIFIL Personeli Yakınına 4 El Bombası Attı
6
Rubio, Lammy ve Barrot ile Görüştü: ABD'den Filistin'in Tek Taraflı Tanınmasına Ret

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter