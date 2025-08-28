İsrail Ordusu: Yemen'den Atılan İHA Gazze Çevresinde Engellendi

İsrail ordusu Yemen'den atılan İHA'nın engellendiğini açıkladı

İsrail ordusu, Yemen'den ateşlenen insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini ileri sürdü. Açıklamada, İHA nedeniyle Gazze Şeridi çevresindeki bölgelerde saldırı alarmlarının çaldığı belirtildi.

Saldırı alarmları ve operasyon ayrıntısı

Açıklamada, Yemen'den atıldığı iddia edilen İHA'nın ordunun müdahalesiyle etkisiz hale getirildiği kaydedildi. İlgili bölgelerde alarm sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

Husiler ve süregelen saldırı iddiaları

Yemen'deki İran destekli Husiler ise İsrail'in Gazze'deki uygulamalarına karşılık olarak İsrail'e füze ve İHA saldırıları düzenlediklerini sürdürüyor.

24 Ağustos saldırıları ve Netanyahu'nun sert açıklaması

İsrail ordusu, 24 Ağustos'ta Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırıları düzenlediğini açıklamış; saldırılarda Başkanlık Sarayı'nın bulunduğu askeri yerleşke ile iki elektrik santrali ve bir yakıt deposunun vurulduğu belirtilmişti.

Netanyahu, daha sonra yaptığı açıklamada Yemen'e hava saldırılarını sürdürecekleri tehdidinde bulunmuştu.