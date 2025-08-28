DOLAR
41,04 0,01%
EURO
48,05 -0,49%
ALTIN
4.493,25 -0,28%
BITCOIN
4.632.691,47 -0,53%

İsrail Ordusu: Yemen'den Atılan İHA Gazze Çevresinde Engellendi

İsrail ordusu, Yemen'den atıldığı öne sürülen İHA'yı etkisiz hale getirdiğini ve Gazze çevresinde alarm çaldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 13:57
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 13:57
İsrail Ordusu: Yemen'den Atılan İHA Gazze Çevresinde Engellendi

İsrail ordusu Yemen'den atılan İHA'nın engellendiğini açıkladı

İsrail ordusu, Yemen'den ateşlenen insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini ileri sürdü. Açıklamada, İHA nedeniyle Gazze Şeridi çevresindeki bölgelerde saldırı alarmlarının çaldığı belirtildi.

Saldırı alarmları ve operasyon ayrıntısı

Açıklamada, Yemen'den atıldığı iddia edilen İHA'nın ordunun müdahalesiyle etkisiz hale getirildiği kaydedildi. İlgili bölgelerde alarm sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

Husiler ve süregelen saldırı iddiaları

Yemen'deki İran destekli Husiler ise İsrail'in Gazze'deki uygulamalarına karşılık olarak İsrail'e füze ve İHA saldırıları düzenlediklerini sürdürüyor.

24 Ağustos saldırıları ve Netanyahu'nun sert açıklaması

İsrail ordusu, 24 Ağustos'ta Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırıları düzenlediğini açıklamış; saldırılarda Başkanlık Sarayı'nın bulunduğu askeri yerleşke ile iki elektrik santrali ve bir yakıt deposunun vurulduğu belirtilmişti.

Netanyahu, daha sonra yaptığı açıklamada Yemen'e hava saldırılarını sürdürecekleri tehdidinde bulunmuştu.

İLGİLİ HABERLER

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul Yaşlılık Çalıştayı: 2. Yaşlılık Şurası'na Yol Haritası
2
YEE'den Sırbistan Polislerine Türkçe Eğitimi: Sıla Yolu İletişimine Destek
3
Kırşehir'de 1344 Kaçak Cinsel Ürün Ele Geçirildi — 1 Gözaltı
4
İngiltere, British Council'a Zarar Sonrası Rus Elçiyi Dışişleri'ne Çağırdı
5
Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı
6
Erdoğan ile Zelenskiy Telefonda Görüştü: İkili İlişkiler ve Barış Süreci
7
İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırıları: Hizbullah hedefleri vuruldu

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun