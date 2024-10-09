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İsrail Ordusundan Batı Şeria'ya Zırhlı Taşıyıcı Tazimi

İsrail ordusu, İkinci İntifada'dan bu yana ilk kez Batı Şeria'ya zırhlı personel taşıyıcıları göndermeye başladı.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 23:43
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 23:43
İsrail Ordusundan Batı Şeria'ya Zırhlı Taşıyıcı Tazimi

İsrail Ordusundan Tarihi Adım

İsrail ordusu, 2000 yılında patlak veren İkinci İntifada'dan bu yana "ilk kez" işgal altındaki Batı Şeria ve Ürdün Vadisi'nde İsrail'in kontrolündeki Filistin topraklarının yakınlarına zırhlı personel taşıyıcıları konuşlandırdı.

Olayların Gelişimi

İsrail devlet televizyonu KAN'ın duyurduğu habere göre, bu zırhlı araçlar sabah saatlerinden itibaren bölgeye gönderildi. Bu hareket, 2000 yılından bu yana gerçekleştirilen ilk askeri konuşlanma olarak öne çıkıyor.

Endişeler ve Güvenlik Hesapları

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki bir yıllık saldırılarının ardından Batı Şeria'da da toplumsal bir patlama ihtimali konusunda endişeleri arttı. İsrailli bir askeri yetkili, Hamas'ın 7 Ekim 2023'te Gaza sınırında gerçekleştirdiği benzer saldırıların Batı Şeria'da da meydana gelebileceğinden korktuklarını belirtti.

Sonuç

Bu askeri önlem, İsrail'in güvenlik stratejisi açısından dikkat çeken bir hamle olurken, bölgedeki gerginliği daha da arttırabilir.

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