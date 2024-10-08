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İsrail Ordusundan Lübnan'a Hava Saldırıları

İsrail, Lübnan'ın farklı bölgelerine yoğun hava saldırıları düzenleyerek durumun gerginliğini artırdı.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 10:45
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 10:45
İsrail Ordusundan Lübnan'a Hava Saldırıları

İsrail Ordusundan Hava Saldırıları

İsrail Hava Kuvvetleri, 8 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü operasyonlar kapsamında, Lübnan'ın güney ve doğusundaki birçok bölgeye şiddetli hava saldırıları gerçekleştirdi. Başkent Beyrut'un Dahiye bölgesinin yanı sıra, Beyrut Uluslararası Havaalanı çevresindeki Tahvita el-Gadir, El-Kefaat ve Burc el-Baracine bölgeleri de saldırıların hedefi oldu.

Hedef Alınan Bölgeler ve Saldırılar

Lüban'ın güneyindeki Sur kentine bağlı yerleşim yerleri ve Bekaa bölgesinde yoğun bombardımanlar yapıldı. Beyrut'a yakın Neybi Şit ve Yunin köyleri gibi köyler de saldırılara maruz kaldı. Sözde Boşaltma Çağrısı

İsrail Ordu Sözcüsü Avichai Adraee, sosyal medya üzerinden Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelerin tahliyesi konusunda halkı bilgilendirdi. 25 köy ve yerleşim alanındaki yurttaşlardan Eveli Nehri'nin kuzeyine geçmelerini istedi.

İnsan Kaybı ve Göçler

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 8 Ekim’den beri gerçekleşen çatışmalar ve bombalamalar sonucunda 2 bin 83 kişi hayatını kaybetti. Bu ölümler arasında 104 çocuk ve 194 kadın bulunuyor. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de Beyrut'taki hava saldırısında aldığı darbeyle kayboldu.

Hizbullah, bu saldırılara roket ve füzelerle karşılık vermeye devam ederken, İsrail'in ordusuna ait üsleri hedef alan bu yanıtların etkisi büyük oranda sınırlı kaldı. Bombardımanlar nedeniyle yüz binlerce insan yerinden olurken, birçok kişi kuzeye ve Suriye'ye göç etti.

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