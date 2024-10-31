İsrail Ordusunun Batı Şeria'daki Saldırıları

İsrail Ordusunun Batı Şeria'ya Saldırısı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'na düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında biri çocuk 2 Filistinliyi öldürdü. Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırının sonuçlarını doğrulayarak, Ahmed Isam Fehmavi adlı çocuğun ve Abdulaziz Ebu Semen isimli gencin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Tulkerim'de Askeri Baskınlar

Pek çok askeri araç ve buldozer ile Tulkerim’e baskın düzenleyen İsrail ordusu, Nur Şems Mülteci Kampı'na doğru yönelirken, kamp içinde ve çevresinde büyük hasar meydana geldi. Mülteci Kampı'nın girişindeki dükkanlar ve alt yapı tahrip oldu. Çatışmalar sırasında bölgeden patlama sesleri duyulurken, keşif uçağının kentin üzerinde sıkça uçtuğu görülmekte. Etkiler ve Kayıplar

Yaşanan saldırı sonucu bölgede elektrik kesintileri yaşandığı, daha önceki bir olayda da Tulkerim Mülteci Kampı'nda açılan ateş sonucunda bir Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Diğer Gözaltılar ve Baskınlar

Öte yandan, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde yapılan baskınlar sonucunda 16 Filistinli gözaltına alındı. Güneydeki El Halil kenti Dura beldesinde arama bahanesiyle evlere giren İsrail askerleri, bazı evlerde tahrip eylemleri gerçekleştirdi. Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, 13 Filistinli gözaltına alınırken, sosyal medya üzerinden paylaşılan videolarda İsrail askerlerinin bir evin üzerine bayrak çektiği görüldü.

Son Durum

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere karşı yapılan gözaltı, baskın ve saldırılarda belirgin bir artış gözlemleniyor. Filistinli yetkililere göre, bu süre zarfında 766 Filistinli yaşamını yitirdi, 6 bin 300 kişi yaralandı ve 11 bin 500 kişi gözaltına alındı.