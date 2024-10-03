DOLAR
34,18 0,18%
EURO
37,8 0,2%
ALTIN
2.908,92 0,55%
BITCOIN
2.088.726,83 -0,29%

İsrail Ordusunun Batı Şeria'daki Zorla Ev Taşımaları

İsrail ordusu, Batı Şeria'daki 3 Filistinli aileyi evlerinden zorla çıkararak evlerini kışlaya dönüştürdü.

Yayın Tarihi: 03.10.2024 05:26
Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 05:26
İsrail Ordusunun Batı Şeria'daki Zorla Ev Taşımaları

İsrail Ordusunun Zorla Ev Taşımaları

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyinde, Cenin yakınlarındaki iki köyde yaşayan üç Filistinli aileyi zorla evlerinden çıkararak, bu evleri kışlaya dönüştürdü.

Evini Kaybeden Aileler

Filistin resmi ajansı WAFA tarafından yapılan habere göre, Cenin şehrinin batısındaki Anin köyünde, bir aile evlerinden zorla çıkarıldı. Evin sahibi 61 yaşındaki Yasir Yasin, WAFA'ya, İsrail askerlerinin evine baskın düzenleyerek kendisini, eşini ve oğlunu zorla dışarı çıkardığını belirtti.

Yasin, yaşadıkları zor durumu şu sözlerle aktardı: "Zorla evimizden çıkarıldık. Artık burada yaşamamız mümkün değil. Kızımın evine sığınmak zorunda kaldık."

Diğer Ailelerin Durumu

Bunun yanı sıra, Cenin'in güneybatısındaki Nezletu eş-Şeyh Zayid köyünde de, Abdusselam Ahmed Zeyd ve kardeşi Muhammed’in aileleri, oturdukları iki katlı binadan zorla çıkarılarak evleri kışlaya dönüştürüldü.

İLGİLİ HABERLER

Yatırımı olanı devlette destekleyecek! Dün sabah yeni destek açıklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Akın Gürlek atandı. Akın Gürlek Kimdir?

YDO sürücüleri vuracak! Bir anda yüzde 45 zam adeta şok edecek

BDDK'da destekliyor! 2.79 faiz oranını duyan koştur koştur bankaya gidecek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edirne'deki Trafik Kazasında Doktor Hayatını Kaybetti
2
Kirk Kasırgası Kategori 3'e Yükseldi
3
Tropik Siklonların Dolaylı Ölümleri: ABD'de Sağlık Sorunları Tehdit Ediyor
4
Beyaz Saray'dan Kamel Ahmad Jawad'ın Ölümüne Duygusal Tepki
5
İzmir'de Dolandırıcılık Operasyonunda 6 Kişi Tutuklandı
6
Meksika'da Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Kamyonete Açılan Ateş: 6 Ölü
7
Madrid Havalimanı'nda Göçmen Kaçışı: 4 Faslı Düzensiz Göçmen İzini Kaybettirdi

BDDK'da destekliyor! 2.79 faiz oranını duyan koştur koştur bankaya gidecek!

Yatırımı olanı devlette destekleyecek! Dün sabah yeni destek açıklandı

Ziraat Bankası kartı Ekim’de olanı hoplatacak gelişme! 4 sektörden 3.500 TL ödeme yapılacak

Elinde bu belge bulunana şipşak 5.000 TL ödeme! Gelir ve başvuru şartı bulunmayacak

Kredi kartı borçlarına son dokunuş! İşte yapılandırmada tarih ve miktar gelişmesi

Toplu işçi alımı açıklandı! 1 hafta içinde başvuran nitelikli işçi olacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Akın Gürlek atandı. Akın Gürlek Kimdir?

Araç sahibi olmanın yolu oradan geçecek! Yüzbinlerce lira 0 faizli kredi ye ek 100.000 TL indirim gelecek

Türk Hava Yolları'nda Önlisans ve Lisans Mezunlarını Kapsayan Kariyer Fırsatı

YDO sürücüleri vuracak! Bir anda yüzde 45 zam adeta şok edecek

Enflasyonla mücadele sona erecek! O tarihte faizlere 250 baz indirim gelecek

1 Ekim 2024 BİM Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! Bu Salı İndirimde Neler Var?