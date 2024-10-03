İsrail Ordusunun Batı Şeria'daki Zorla Ev Taşımaları

İsrail Ordusunun Zorla Ev Taşımaları

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyinde, Cenin yakınlarındaki iki köyde yaşayan üç Filistinli aileyi zorla evlerinden çıkararak, bu evleri kışlaya dönüştürdü.

Evini Kaybeden Aileler

Filistin resmi ajansı WAFA tarafından yapılan habere göre, Cenin şehrinin batısındaki Anin köyünde, bir aile evlerinden zorla çıkarıldı. Evin sahibi 61 yaşındaki Yasir Yasin, WAFA'ya, İsrail askerlerinin evine baskın düzenleyerek kendisini, eşini ve oğlunu zorla dışarı çıkardığını belirtti.

Yasin, yaşadıkları zor durumu şu sözlerle aktardı: "Zorla evimizden çıkarıldık. Artık burada yaşamamız mümkün değil. Kızımın evine sığınmak zorunda kaldık."

Diğer Ailelerin Durumu

Bunun yanı sıra, Cenin'in güneybatısındaki Nezletu eş-Şeyh Zayid köyünde de, Abdusselam Ahmed Zeyd ve kardeşi Muhammed’in aileleri, oturdukları iki katlı binadan zorla çıkarılarak evleri kışlaya dönüştürüldü.