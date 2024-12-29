İsrail Ordusunun Gazze'de Nusayrat Mülteci Kampı'na Saldırısında 7 Filistinli Yaşamını Yitirdi

İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'na Saldırısı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 7 Filistinli'nin hayatını kaybetmesine neden oldu. Yaralıların arasında çocukların da bulunduğu bildiriliyor.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail güçleri kampın kuzeyini yoğun topçu atışları ile hedef aldı. Saldırı neticesinde çok sayıda kişi yaralandı ve bazı yaralıların durumunun kritik olduğu aktarılıyor.

Bombardıman Sonrası Yaşananlar

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, kampın kuzeyindeki Muhayem Cedid bölgesine yönelik bombardıman, sivillerin evlerini ve mülklerini etkileyen geniş çaplı bir yıkıma yol açtı.

Bu süreçte panik ve korkunun hâkim olduğu bölgede, yerel halk, ölü ve yaralıları Avde ve Şühada Aksa hastanelerine nakletti. Saldırının ardından olası ölü sayısının daha da artabileceği endişeleri yükseliyor.