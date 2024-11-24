İsrail ordusunun Gazze'deki hastaneye saldırısı: 12 yaralı

İsrail Ordusu, Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'ni Hedef Aldı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Beyt Lahiya kentindeki Kemal Advan Hastanesi'ne "Quadcopter" tipi dronlarla saldırı düzenledi. Bu saldırıda hastane müdürü Hüsam Ebu Safiyye ve bazı personel yaralandı.

Yaralılar Tedavi Altına Alındı

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, Ebu Safiyye ve diğer yaralılar hastanede tedavi altına alındı. Hüsam Ebu Safiyye, daha önce yaptığı açıklamada, hastanenin acil servisi ve girişini hedef alarak toplam 12 kişinin yaralandığını duyurmuştu. Yaralananlar arasında doktorlar, hemşireler ve idari personel de bulunuyor.

Tekrar Eden Saldırılar

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği yoğun saldırılar kapsamında Kemal Advan Hastanesi'ni daha önce birçok kez hedef almış durumda. 5 Ekim'de Cibaliya Mülteci Kampı gibi bölgelere yoğun hava saldırıları düzenleyen ordu, 6 Ekim'de bu bölgelere kara saldırılarını başlatmıştı. Bu hareketler, bölgedeki halkın göçe zorlanmasına neden oluyor.

İnsani Yardım ve Sağlık Personeline Engel

İsrail'in bu saldırıları, hastanelerin hedef alınmasının yanı sıra sağlık personelinin alıkonulması ve tıbbi ile insani yardım girişlerinin engellenmesiyle de dikkat çekiyor. Bu adımların, daha önce basına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen planla ilişkili olduğu iddia ediliyor.

Göç Etme Çağrıları ve Harita Paylaşımı

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya üzerinden Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgelere ilişkin boşaltma çağrısı yaptı ve bu bölgelere ait haritaları paylaştı. Adraee, Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitmeleri için çağrıda bulundu. Paylaşılan haritanın, "generallerin planı" olarak adlandırılan ve Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine yönelik tasarımlara benzediği dikkat çekti.

“Generaller Planı” Üzerine Düşünceler

Bu plan, Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir edilmesini ve bölgenin gıda, yakıt ve temiz su girişine kapatılmasını öngörüyor. Bu durum, bölgedeki insani krizin derinleşmesine yol açabilir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.