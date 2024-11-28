İsrail Ordusunun Lübnan'a Düzenlediği Saldırıda 2 Yaralı

İsrail Ordusundan Lübnan'a Saldırı: 2 Yaralı

İsrail ordusunun ateşkesin ikinci gününde Lübnan'ın güneyindeki düzenlediği saldırıda 2 kişi yaralandı. Lübnan haber ajansı NNAya göre, İsrail ordusu gece saatlerinde Lübnan'ın güneyindeki Ayta eş-Şaab beldesini topçu atışlarıyla hedef aldı.

İsrail'in Mercaiyuna bağlı Merkeba beldesinde bir meydanı hedef alması sonucunda da 2 kişi yaralandı. Yaralılar derhal hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, İsrail ordusuna ait tanklar da el-Vizani beldesini hedef aldı. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki 10 köye yaklaşılmaması konusunda uyarıda bulundu.

Ordu Sözcüsünden Uyarı

Adraee, Şeba, el-Habariye, Mercaiyun, Ernun, Yahmer, el-Kantara, Şakra, Beraşit, Yatir ve el-Mansuri köylerine ve çevrelerine yaklaşmama çağrısı yaparak, 'Bir sonraki duyuruya kadar bu hattın güneyinden evlerinize dönmeniz yasaktır. Bu hattın güneyine doğru hareket eden herkes kendisini tehlikeye atar.' ifadelerini kullandı.

Ateşkes anlaşması, dün yerel saatle 04.00 (Türkiye saati ile 05.00) itibarıyla yürürlüğe girmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.