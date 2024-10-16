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İsrail Ordusunun Lübnan'a Düzenlediği Saldırılarda Can Kaybı Artıyor

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 4 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerin durumu ise trajik.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 17:16
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 17:16
İsrail Ordusunun Lübnan'a Düzenlediği Saldırılarda Can Kaybı Artıyor

İsrail Ordusu Lübnan'ı Hedef Alıyor

İsrail ordusunun, Lübnan'ın orta kesimlerine düzenlediği hava saldırılarında 4 kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Bu bilgiler, Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından duyuruldu.

Saldırıların Detayları

Yapılan açıklamalara göre, İsrail ordusu Baalbek ve Riyak şehirleri arasındaki ana yola yönelik bir saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda 2 kişinin öldüğü ve 9 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Lübnan Haber Ajansı NNA'nın verdiği bilgilere göre, İsrail'in Yemune beldesine yaptığı bir diğer saldırı sonucunda 2 kişi yaşamını yitirdi ve 15 kişi yaralandı. Ölenlerden birinin Yemune'den bir kadın, diğerinin ise İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen bir kişi olduğu belirtildi. Yaralılar, bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Ölü Sayısı Artıyor

İsrail'in Lübnan'daki saldırıları, Hizbullah ile 8 Ekim 2023'te başlayan çatışmalar süresince yoğunlaştı. 23 Eylül itibarıyla, Lübnan'ın güney kesimleri ve Baalbek bölgelerine yapılan hava saldırılarında toplam 2,350 kişinin yaşamını yitirdiği, bunların 104'ünün çocuk, 194'ünün kadın olduğu belirtildi. 10,906 kişi yaralandı.

Yerinden Edilenler ve Göç

İsrail bombardımanları nedeniyle Lübnan'ın güneyinden, başkent Beyrut ve kuzeye büyük bir göç dalgası yaşanıyor. Lübnan hükümeti, yerinden edilen kişilerin 456 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

İsrail'in bombardımanları ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan insani kriz, bölgedeki tansiyonu artırmaya devam ediyor.

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