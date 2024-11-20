İsrail Ordusunun Lübnan Performansı Eleştiriliyor: Hizbullah Güçleniyor!

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Kuzey Askeri Komutanlığı’ndaki bazı yetkililer, ordunun Lübnan’ın güneyindeki operasyonlarda zayıf kalmasından dolayı ciddi eleştirilerde bulundu. Walla haber sitesine konuşan ismini açıklamayan bir yetkili, Hizbullah’ın toparlanmaya başladığını ve bu durumun İsrail askerlerinin saldırılara açık hale gelmesine neden olduğunu belirtti.

Kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Kuzey Askeri Komutanlığı’ndaki bu yetkililer, İsrail ordusunun gerçekleştirdiği askeri operasyonların yetersiz olduğunu ifade ederken, Hizbullah’ın yaptığı tanksavar füzelerinin, daha önce kontrol altında olan Lübnan köylerinden İsrail askerlerine fırlatıldığına dikkat çekti. Ordunun Lübnan’ın güneyindeki 'hatların güçlendirilmesi' gerektiği savunulurken, operasyonların etkili olabilmesi için düşman altyapısının yok edilmesi ve silahlı kişilerin etkisiz hale getirilmesi gerektiği vurgulandı.

Buna ek olarak, bir yetkili, orduya şu tavsiyelerde bulundu: "Bulunduğumuz hatların istikrarını koruyun ve tanksavar füze saldırılarını azaltmaya çalışın." Walla, Celil Tümeni ile Kuzey Komutanlığı ve Genelkurmay arasında büyük bir gerilim olduğunu da öne sürdü. Bu gerilimin, Genelkurmay’ın anlaşmaya odaklanması nedeniyle askeri ekipmanların Lübnan’a taşınmasının engellenmesinden kaynaklandığı ifade edildi.

Hizbullah ise, Ekim ayı başında başladığı kara harekâtının sonuçları hakkında bilgi vererek, 110’dan fazla İsrail askerinin öldüğünü ve 1050’den fazlasının yaralandığını açıkladı. Ayrıca, 12 Kasım'da kara harekâtının "ikinci aşamasının" başlamasından bu yana ise 18’den fazla askerin hayatını kaybettiği, 32'sinin de yaralandığı belirtildi.

ABD, İsrail'in Lübnan ve Gazze Şeridi’ndeki saldırılarına destek sağlarken, aynı zamanda Tel Aviv ile Hizbullah arasında ateşkes anlaşması sağlamak için de arabuluculuk yapıyor. Beyrut’ta görüşmelerini sürdüren ABD Temsilcisi Amos Hochstein’in, yarın Tel Aviv’i ziyaret etmesi bekleniyor.

İsrail, Filistin, Suriye ve Lübnan topraklarını işgal altında tutmakta ve 1967 savaşı öncesindeki sınırları temel alarak, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkmaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.