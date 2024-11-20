DOLAR
34,48 -0,03%
EURO
36,35 0,62%
ALTIN
2.932,96 -0,5%
BITCOIN
3.260.371,43 -2,23%

İsrail Ordusunun Lübnan Performansı Eleştiriliyor: Hizbullah Güçleniyor!

İsrail'in kuzeyindeki askeri yetkililer, ordunun Lübnan'daki operasyonlarını yetersiz buluyor ve Hizbullah'ın güç kazandığını vurguluyor.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 17:36
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 17:36
İsrail Ordusunun Lübnan Performansı Eleştiriliyor: Hizbullah Güçleniyor!

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Kuzey Askeri Komutanlığı’ndaki bazı yetkililer, ordunun Lübnan’ın güneyindeki operasyonlarda zayıf kalmasından dolayı ciddi eleştirilerde bulundu. Walla haber sitesine konuşan ismini açıklamayan bir yetkili, Hizbullah’ın toparlanmaya başladığını ve bu durumun İsrail askerlerinin saldırılara açık hale gelmesine neden olduğunu belirtti.

Kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Kuzey Askeri Komutanlığı’ndaki bu yetkililer, İsrail ordusunun gerçekleştirdiği askeri operasyonların yetersiz olduğunu ifade ederken, Hizbullah’ın yaptığı tanksavar füzelerinin, daha önce kontrol altında olan Lübnan köylerinden İsrail askerlerine fırlatıldığına dikkat çekti. Ordunun Lübnan’ın güneyindeki 'hatların güçlendirilmesi' gerektiği savunulurken, operasyonların etkili olabilmesi için düşman altyapısının yok edilmesi ve silahlı kişilerin etkisiz hale getirilmesi gerektiği vurgulandı.

Buna ek olarak, bir yetkili, orduya şu tavsiyelerde bulundu: "Bulunduğumuz hatların istikrarını koruyun ve tanksavar füze saldırılarını azaltmaya çalışın." Walla, Celil Tümeni ile Kuzey Komutanlığı ve Genelkurmay arasında büyük bir gerilim olduğunu da öne sürdü. Bu gerilimin, Genelkurmay’ın anlaşmaya odaklanması nedeniyle askeri ekipmanların Lübnan’a taşınmasının engellenmesinden kaynaklandığı ifade edildi.

Hizbullah ise, Ekim ayı başında başladığı kara harekâtının sonuçları hakkında bilgi vererek, 110’dan fazla İsrail askerinin öldüğünü ve 1050’den fazlasının yaralandığını açıkladı. Ayrıca, 12 Kasım'da kara harekâtının "ikinci aşamasının" başlamasından bu yana ise 18’den fazla askerin hayatını kaybettiği, 32'sinin de yaralandığı belirtildi.

ABD, İsrail'in Lübnan ve Gazze Şeridi’ndeki saldırılarına destek sağlarken, aynı zamanda Tel Aviv ile Hizbullah arasında ateşkes anlaşması sağlamak için de arabuluculuk yapıyor. Beyrut’ta görüşmelerini sürdüren ABD Temsilcisi Amos Hochstein’in, yarın Tel Aviv’i ziyaret etmesi bekleniyor.

İsrail, Filistin, Suriye ve Lübnan topraklarını işgal altında tutmakta ve 1967 savaşı öncesindeki sınırları temel alarak, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkmaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya Öğrencileri Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Filistinli Çocukları Unutmadı
2
Fransa'da Filistin Dostluk Grubu Kuruldu
3
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Japonya Dostluk Grubu Başkanı Cevizoğlu'nu Kabul Etti
4
Sakarya'da Çocuklar Filistinli Akranları İçin Tek Yürek Oldu
5
BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze İçin 4. Veto: Acil Ateşkes Talebi Rededildi
6
İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırıları Sürüyor: Minye Köyü'ne Baskın
7
İstanbul Havalimanı'nda 1 Aydır Bekleyen Yaşlı Kadın: Rusya'ya Dönüş İzni Bekliyor

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı