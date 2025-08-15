DOLAR
İsrail Polisi Tel Aviv’de Gazze Protestosunda 3 Kadını Zorla Çıplak Aradı

Tel Aviv’de Gazze için düzenlenen protestoya katılan 3 kadın gösterici, polis tarafından zorla çıplak aramaya tabi tutuldu; polis aramaların usule uygun olduğunu savundu.

Yayın Tarihi: 15.08.2025 21:20
Haaretz: Gözaltına alınan kadınlara çıplak arama uygulaması artıyor

Haaretz gazetesinin haberine göre, Tel Aviv'de Gazze Şeridi'ne saldırıların durdurulması ve ateşkes anlaşması talebiyle düzenlenen protestoya katılan 3 kadın gösterici, kamu düzenini bozma gerekçesiyle gözaltına alındı ve zorla çıplak aramaya tabi tutuldu.

Haberde, İsrail polisinin protestolarda gözaltına alınan kadınlara giderek artan bir sıklıkta çıplak arama uyguladığına dikkat çekildi. Olay, ülkede artan protestoların gölgesinde tartışma yarattı.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada ise, "yasa dışı" olarak tanımlanan protestoya katılan 5 göstericinin sorgulanmak üzere gözaltına alındığı belirtilerek, "Gözaltına alınanlar, usule ve yasanın polise verdiği yetkiye uygun olarak arandı. Başka herhangi bir açıklama doğru değildir." ifadelerine yer verildi.

Haberde ayrıca, ülkede Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı hükümetin Gazze kentini işgal kararına karşı ülke çapında, özellikle başkent Tel Aviv başta olmak üzere, neredeyse her gün sokaklara çıkıldığı hatırlatıldı.

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

