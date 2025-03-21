İsrail, Ramazan'da Mescid-i Aksa'ya Girişleri Kısıtlıyor

İsrail, Ramazan Ayında Mescid-i Aksa'ya Giriş Kısıtlamaları Devam Ediyor

Filistinliler, İsrail makamlarının ramazan ayının üçüncü cuması olan günde Mescid-i Aksa'da namaz kılmak isteyenlere yönelik kısıtlamaların sürdüğünü belirtti. İşgal altındaki Batı Şeria’nın ortasında yer alan Kudüs ile Ramallah arasındaki Kalendiya Askeri Kontrol Noktası yakınlarında, izin belgeleri olmasına rağmen Kudüs’e girişleri engellenen Filistinliler, bu durumu protesto etti.

Kudüs’e Girişte Engeller

Cuma sabahından itibaren yüzlerce Filistinli, Kudüs’e ulaşmak için kontrol noktasına akın etti. Ancak İsrail güçleri, kimlik kartları ve özel izin belgelerini detaylı bir şekilde inceleyerek birçok kişinin girişine izin vermedi. AA muhabirinin gözlemlerine göre, Mescid-i Aksa’da namaz kılmak için gerekli izinlere sahip olmalarına rağmen birçok Filistinli geri çevrildi.

İbrahim Avad'ın Yaşadığı Engelleme

Batı Şeria’nın kuzeyindeki Yamun beldesinden gelen İbrahim Avad, İsrail makamlarının kendisini, izin belgesi olmasına rağmen Kudüs’e sokmadığını ifade etti. Kontrol noktasında kimlik kartı incelendikten sonra geri çevrildiğini belirten Avad, telefonuna sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle yasaklandığına dair bir mesaj aldığını söyledi. Avad, "Tek yaptığım şey, mağdurlara ve yerinden edilen insanlara duyduğum sempatiyi dile getirmekti," şeklinde konuştu.

Filistinlilerin Tepkileri

67 yaşındaki İsmail Abdullah, "Daha önce böyle bir durum görmedim. Çok kötü bir hal aldı," diyerek bu duruma tepkisini dile getirdi. Ramallah'ın Beyt Ur et-Tahta beldesinden gelen Sadık Muhammed ise, yaşadığı bu ayrımcılığa karşı "Mescid-i Aksa Müslümanlarındır, orada namaz kılmak için izin mi gerekiyor?" şeklinde tepki gösterdi.

Netanyahu'nun Kısıtlama Kararı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 6 Mart'ta ramazan ayının cuma günlerinde Filistinlilerin Mescid-i Aksa’ya girişine yönelik sıkı kısıtlamalar uygulanacağını açıklamıştı. Bu karara göre, yalnızca 55 yaş üstü erkekler, 50 yaş üstü kadınlar ve 12 yaş altındaki çocuklar, önceden güvenlik izni almak ve belirlenen geçiş noktalarında sıkı güvenlik kontrollerinden geçmek şartıyla Aksa’ya girebiliyor. İsrail makamları, 7 Ekim 2023’te Gazze Şeridi’ne başlatılan saldırılardan bu yana Batı Şeria’daki geçişleri sıkı bir şekilde denetliyor. Filistinliler, bu tür uygulamaları İsrail’in Doğu Kudüs’ü Yahudileştirme girişiminin bir parçası olarak değerlendiriyor.