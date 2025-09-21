İsrail Rimini'deki TTG Turizm Fuarından Dışlandı

İtalya'nın Rimini kentinde ekim ayında düzenlenecek TTG Seyahat Deneyimi Fuarı (TTG)'nda İsrail'in stant açmasına izin verilmeyeceği bildirildi. Karar, fuarı düzenleyen İtalyan Sergi Grubu (IEG) tarafından alındı.

Karar ve gerekçe

İEG'nin bu kararı, Rimini Belediye Başkanı Jamil Sadegholvaad ile Emilia-Romagna Bölgesel Yönetim Başkanı Michele de Pascale'nin, Gazze'deki saldırılar nedeniyle İsrail'in fuara katılmasına karşı çıktıkları mektuplarını dikkate alması üzerine geldi.

Belediye başkanı Sadegholvaad ile De Pascale, 18 Eylül tarihinde fuar yönetimine yazdıkları mektupta, 8-10 Ekim tarihlerinde Rimini'de düzenlenecek TTG Fuarı'nda İsrail standının bulunmasının yeniden değerlendirilmesini talep etmişti.

Aslen İranlı olan ve 2021 yılında Demokratik Partiden (PD) Rimini Belediye Başkanı seçilen Jamil Sadegholvaad, mektubunda şunları ifade etti: "Bugünün savaş, terör ve ölüm mekanlarını tatil destinasyonları olarak önermenin etik ve ahlaki açıdan kabul edilebilir olduğuna gerçekten inanmıyoruz."

Tepkiler

İtalya Turizm Bakanı Daniela Santanche, fuar yönetiminin bu kararını şaşkınlıkla karşıladığını belirtti.

Ana muhalefetteki PD lideri Elly Schlein ise yerel yönetimlerin, hükümetin halen yapmadığı şeyleri yaptığını ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Batı Şeria ve Gazze’deki savaş suçlarını durdurmaya yönelik adımlar attığını söyledi.

Bu gelişmeyle birlikte İsrail, turizm sektörünün önde gelen etkinliklerinden biri olan TTG Fuarı'ndan dışlanmış oldu.