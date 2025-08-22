İsrail Saldırıları Gazze'nin Kuzeyinden Zorla Göçü Tetikledi

AA muhabirinin aktardığına göre, İsrail ordusunun bölgeyi yeniden işgal etme planı çerçevesinde topçu bombardımanını yoğunlaştırması ve tahliye uyarıları yayınlamasının ardından yüzlerce Filistinli aile, Gazze kentinin kuzeyinden güneyine doğru hareket etti.

Taşınanlar: At arabasından yaya yürüyüşe

Yıkımın yoğun olduğu bölgelerden, sadece birkaç eşyalarını alabilenler at arabaları, yıkık dökük araçlar veya yürüyerek daha güneyde güvenli yerler arıyor. Bölgedeki AA muhabiri, ailelerin korku içinde ilerlediğini bildiriyor.

Sığınma merkezlerine saldırı: 18 ölü

Dün gece sığınma merkezleri ve çevresindeki evlere düzenlenen İsrail topçu atışları sonucu 18 kişi hayatını kaybetmiş, aralarında çocukların da bulunduğu onlarcası yaralanmıştı. Bu saldırılar nedeniyle insanlar kentin daha batı kesimlerine zorunlu olarak geçti.

İnsansız hava araçları ve tahliye bildirileri

İsrail insansız hava araçlarının Gazze kentinin kuzeyindeki Cibaliya el-Nezle ve Ebu İskender bölgelerine bıraktığı bildirilerde, sakinlerden evlerini terk etmeleri ve güney yönünde ilerlemeleri istendi.

Zorla yerinden edilme

AA muhabirine konuşan Filistinli Muhammed el-Uruki, bölgenin sert hedef alınmasının ardından vatandaşların tehlike çemberinden çıkmak için çabaladığını söyledi. Uruki, "İnsanlar korkudan kaçıyor. Topçu mermilerinin yol açtığı katliamlarla uyandık. Kimisi batıya, kimisi güneye doğru gidiyor. Hatta dört pervaneli insansız hava araçları dahi sokaklardaki insanları hedef alıyor." dedi.

Tekrarlanan acılar

Yaşlı Filistinli kadın Fatma Rayhan, "Savaş süresince 10 kez yer değiştirdik. Bu işkenceye artık gücümüz kalmadı." diyerek savaşın sonlandırılmasını talep etti. Reyhan, bulundukları yerde kalmak istediklerini belirterek, "Hastalıklarımız ve zayıflığımıza merhamet gösterin. Biz yaşlı insanlarız, çok fazla hareket edemiyoruz. Ayrıca, yaşayabileceğimiz bir çadırımız yok, güneye gidecek paramız da yok. Ölünceye dek yurdumuzda kalmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Meçhule gidiş ve yardım çağrısı

Filistinli Muhammed Mikdad sırtında battaniyelerle, "Nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Mermiler evlerimize ulaştı." diyerek hem açlık hem susuzluğun etkili olduğu Gazze Şeridi'nde savaşın sona ermesi çağrısında bulundu.

Yıkım, korku ve belirsizlik

Yerinden edilme hareketi sürerken sokaklar yıkım, harabe ve korku dolu görüntülerle dolu; annelerinin yanında yürüyen çocuklar, yıkılmış evler ve belirsiz bir geleceğe doğru zorunlu göç eden aileler görünüyor. Yerinden edilme, Gazze Şehri'nin kuzeyindeki topçu ve hava bombardımanlarıyla eş zamanlı gerçekleşiyor; bu da göçü hayatta kalma çabası olmaktan çıkarıp ölüm ve tehlike dolu bir yolculuğa dönüştürüyor.

BM uyarısı

Birleşmiş Milletler'e bağlı uluslararası örgütler ortak açıklamada, İsrail'in Gazze kentine yönelik muhtemel saldırıları konusunda özellikle yaşlı, hasta ve çocukların durumuna dikkat çekerek uyarıda bulundu.