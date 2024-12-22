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İsrail Saldırıları Nebatiye'nin Tarihi Dokusu İçin Tehdit Oluşturuyor

Lübnan'ın Nebatiye kentinde İsrail'in hava saldırıları, tarihi yapıları ve çarşıyı ciddi şekilde etkiledi.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 13:00
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 13:00
İsrail Saldırıları Nebatiye'nin Tarihi Dokusu İçin Tehdit Oluşturuyor

İsrail ordusunun Lübnan'ın Nebatiye kentindeki saldırıları, tarihi dokunun zarar görmesine sebep oldu. Saldırılar, özellikle eylül ayında şiddetlendi ve bu süre zarfında 27 Kasım tarihine kadar devam etti.

Tarihçi Ali Mezraani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nebatiye'deki tarihi evlerin ve çarşının ciddi hasar aldığını belirtti. Mezraani, "Nebatiye'de zarar gören yaklaşık 10 tarihi ev var," diyerek, çarşının da 500 yıla dayanan tarihi ile önemli bir yapısal değer taşıdığını ifade etti.

Mezraani, Fadl'ın evinin yanı sıra çevredeki dükkanların da 19. yüzyıl ortalarında inşa edildiğini ve bu yapılarının restore edilmesi gerektiğini vurguladı. Fadl, Lübnan'ın bağımsızlık sürecinde önemli bir figür olarak öne çıkmakta. Mezraani, Fadl'ın isminin, bağımsızlık bildirisinde yer alan Lübnan bayrağında da bulunduğunu aktardı.

Fadl'ın kökeninin bölgeyi yöneten ailelere dayandığını belirten Mezraani, evin 1930'larda inşa edildiğini hatırlattı. Ev, Nebatiye'nin tarihi ve sanatsal dokusunun bir simgesi; İsrail saldırılarında ise ciddi hasar gördü.

Mezraani, Fadl'ın çevredeki arazileri fakir insanlara bağışladığını belirterek, "Kentteki Tekmiliyye Okulu'nun binasını da o bağışladı," ifadelerini kullandı. Ayrıca, ev önemli toplantılara ev sahipliği yapmış, 1945 yılında dönemin Cumhurbaşkanı da burada konuk olmuştur.

Fadl’ın cömertliği ve açık kapı politikası ile de tanındığını belirten emekli dişçi Misbah Ammar, "50 yıldan uzun süredir burada ikamet ediyorum. Saldırılar nedeniyle büyük zarar gördü," dedi. Ammar, çevredeki evlerin çoğunun en az 70 yıllık olduğunu vurguladı.

Öte yandan, Nebatiyeliler, 5 Mart 1986'da hayatını kaybeden Muhammed Bek el-Fadl'ın, Lübnan'ın bağımsızlığındaki rolüne rağmen yeterince itibarı görmediğini düşünüyor.

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