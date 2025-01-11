İsrail Saldırılarında 14 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 14 Filistinli yaşamını yitirirken, çok sayıda yaralı da var.

Yayın Tarihi: 11.01.2025 20:06
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 20:06
İsrail Saldırılarında 14 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Yüzlerce Yılın En Kötü Saldırılarından Biri

Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah, Bureyc Kampı, Derec, Şucaiyye mahalleleri ve Cibaliya bölgelerine düzenlenen İsrail saldırıları sonucunda 14 Filistinli yaşamını yitirdi.

Ölü Sayısı Artıyor

Aksa Şehitleri Hastanesi'nden alınan bilgilere göre, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir çadıra yapılan İsrail'a ait insansız hava aracı saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti.

Bir tıp kaynağının aktardığına göre, Bureyc Kampı'nın kuzeyindeki Şehitler Kavşağı çevresinde gerçekleşen bir başka saldırıda ise 2 kişinin cenazesi olay yerinden alındı.

Açıklamalar ve Hastane Durumu

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, Derec Mahallesi'ndeki Nafak Caddesi üzerinde bulunan bir grup Filistinliye yönelik yapılan saldırıda 4 Filistinli'nin yaşamını yitirdiğini, birçok kişinin de yaralandığını açıkladı. Yaralılar, en yakın Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde el-Hayye Ailesi’ne ait bir evin bombardımanı sonucu 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Ayrıca, Cibaliya el-Nezle bölgesinde Ebu Verde Ailesi'nin evi de hedef alındı ve bu saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Öte yandan, Avde Hastanesi yönetimi, İsrail işgal güçlerinin hastaneye sürekli saldırı düzenlediğini ve altyapının büyük zarar gördüğünü bildirdi.

İLGİLİ HABERLER

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
12 Ocak 2025 Gündemde Neler Var? | CHP'nin Çalıştay ve Açılış Programı
2
Bakan Ersoy Venezuela'da Hükümet Yetkilileriyle Görüşmeler Yaptı
3
Filistin Spor Federasyonu: İsrail Gazze'de 95'i Çocuk 708 Sporcuyu Öldürdü
4
Adana'da Düğün Damarında Silah: Merminin Hedefi 9 Yaşındaki Çocuk Oldu
5
MÜSİAD Antalya Şubesi 21. Olağan Genel Kurulu Yapıldı
6
Dublin'de Filistinli Doktor Ebu Safiyye'ye Destek Yürüyüşü Düzenlendi
7
Düzce'de Paramotor Kazası: Pilot Yaralandı

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı