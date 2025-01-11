İsrail Saldırılarında 14 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Yüzlerce Yılın En Kötü Saldırılarından Biri

Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah, Bureyc Kampı, Derec, Şucaiyye mahalleleri ve Cibaliya bölgelerine düzenlenen İsrail saldırıları sonucunda 14 Filistinli yaşamını yitirdi.

Ölü Sayısı Artıyor

Aksa Şehitleri Hastanesi'nden alınan bilgilere göre, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir çadıra yapılan İsrail'a ait insansız hava aracı saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti.

Bir tıp kaynağının aktardığına göre, Bureyc Kampı'nın kuzeyindeki Şehitler Kavşağı çevresinde gerçekleşen bir başka saldırıda ise 2 kişinin cenazesi olay yerinden alındı.

Açıklamalar ve Hastane Durumu

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, Derec Mahallesi'ndeki Nafak Caddesi üzerinde bulunan bir grup Filistinliye yönelik yapılan saldırıda 4 Filistinli'nin yaşamını yitirdiğini, birçok kişinin de yaralandığını açıkladı. Yaralılar, en yakın Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde el-Hayye Ailesi’ne ait bir evin bombardımanı sonucu 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Ayrıca, Cibaliya el-Nezle bölgesinde Ebu Verde Ailesi'nin evi de hedef alındı ve bu saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Öte yandan, Avde Hastanesi yönetimi, İsrail işgal güçlerinin hastaneye sürekli saldırı düzenlediğini ve altyapının büyük zarar gördüğünü bildirdi.