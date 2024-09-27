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İsrail Saldırısında Lübnanlı Gelin Adayı Hayatını Kaybetti

İsrail'in hava saldırısında genç bir gelin adayı ve ailesi trajik bir şekilde hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 19:13
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 19:13
İsrail Saldırısında Lübnanlı Gelin Adayı Hayatını Kaybetti

İsrail Hava Saldırısında Trajik Kayıplar

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sur şehrinde gerçekleştirdiği bir hava saldırısında, 23 yaşındaki Maya Garib ve ailesi yaşamlarını yitirdi. Maya, önümüzdeki ay düğün yapmayı planlıyordu.

Aile Bireyleriyle Birlikte Hayatını Kaybetti

Maya Garib, kardeşi dışındaki tüm aile üyeleriyle birlikte saldırıda hayatını kaybetti. Garib, Lübnan Üniversitesi'nden mimar olarak mezun olduğu dönemde, yıl sonunda düğün hazırlıkları yapıyor ve bu süreçte aile fertleriyle birlikte mutluluk hayalleri kuruyordu.

İki Kız Kardeşin Trajedisi

İsrail saldırısında 23 yaşındaki Maya'nın kız kardeşi Raşa Garib de hayatını kaybetti. Raşa, Lübnan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde eğitim alıyordu. Üniversite, saldırıda kaybedilen genç kardeşler için bir taziye mesajı yayımladı.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Düğün hazırlıkları yapan ve sosyal medyada "Güneyin Gelini" etiketiyle anılan Maya'nın trajedisi, birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı. Leyal Hadda, Maya'nın fotoğrafını paylaşarak "Mimar Maya Garib, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde öldürdüğü sivillerden biriydi." ifadelerini kullandı.

Başka bir kullanıcı Catherine Daher ise Garib'in nişan fotoğrafını paylaşarak, "Bu görüntü alışık gelmiyor, gökyüzü gelini oldu. Şehit Maya Garib'in nişanlısı Ahmed Hudra, nişanlısını ailesiyle son yolculuğuna uğurluyor." şeklinde duygularını ifade etti.

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