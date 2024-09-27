İsrail Saldırısında Lübnanlı Gelin Adayı Hayatını Kaybetti

İsrail Hava Saldırısında Trajik Kayıplar
İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sur şehrinde gerçekleştirdiği bir hava saldırısında, 23 yaşındaki Maya Garib ve ailesi yaşamlarını yitirdi. Maya, önümüzdeki ay düğün yapmayı planlıyordu.
Aile Bireyleriyle Birlikte Hayatını Kaybetti
Maya Garib, kardeşi dışındaki tüm aile üyeleriyle birlikte saldırıda hayatını kaybetti. Garib, Lübnan Üniversitesi'nden mimar olarak mezun olduğu dönemde, yıl sonunda düğün hazırlıkları yapıyor ve bu süreçte aile fertleriyle birlikte mutluluk hayalleri kuruyordu.
İki Kız Kardeşin Trajedisi
İsrail saldırısında 23 yaşındaki Maya'nın kız kardeşi Raşa Garib de hayatını kaybetti. Raşa, Lübnan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde eğitim alıyordu. Üniversite, saldırıda kaybedilen genç kardeşler için bir taziye mesajı yayımladı.
Sosyal Medyada Gündem Oldu
Düğün hazırlıkları yapan ve sosyal medyada "Güneyin Gelini" etiketiyle anılan Maya'nın trajedisi, birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı. Leyal Hadda, Maya'nın fotoğrafını paylaşarak "Mimar Maya Garib, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde öldürdüğü sivillerden biriydi." ifadelerini kullandı.
Başka bir kullanıcı Catherine Daher ise Garib'in nişan fotoğrafını paylaşarak, "Bu görüntü alışık gelmiyor, gökyüzü gelini oldu. Şehit Maya Garib'in nişanlısı Ahmed Hudra, nişanlısını ailesiyle son yolculuğuna uğurluyor." şeklinde duygularını ifade etti.