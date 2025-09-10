İsrail Sana'ya Hava Saldırısı Düzenledi — Son 48 Saatte Yemen, Katar ve Suriye Hedefte

İsrail ordusu, son 48 saatte Suriye ve Katar sonrası Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırısı düzenledi; Husiler savunma yaptı, İsrail hedefleri açıkladı.

Yayın Tarihi: 10.09.2025 17:54
Güncelleme Tarihi: 10.09.2025 17:54
İsrail Sana'ya Hava Saldırısı Düzenledi — Son 48 Saatte Yemen, Katar ve Suriye Hedefte

Son 48 saatte hedef ülke sayısı üçe yükseldi

İsrail ordusu, son 48 saat içerisinde Suriye ve Katar'a gerçekleştirdiği saldırıların ardından Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırısı düzenledi.

Yemen'in El-Mesira televizyon kanalının haberinde, Husilere bağlı silahlı kuvvetlerin hava savunma sistemlerinin Sana'ya saldırı başlatan İsrail uçaklarına karşı mücadele ettiği aktarıldı. Haberde konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Sana ve Cevf bölgelerinde Husilere ait hedeflere saldırı düzenlendiği; hedefler arasında askeri kamplar, Askeri Halkla İlişkiler Merkezi ve bir yakıt deposu'nun bulunduğu iddia edildi.

Açıklamada, Halkla İlişkiler Merkezi'nin propaganda için kullanıldığı öne sürüldü; askeri kamplarda ise operasyon ve istihbarat odalarının olduğu savunuldu. İsrail, Yemen'e yönelik saldırıların devam edeceği tehdidinde bulundu.

Böylece İsrail'in son 48 saat içinde hedef aldığı ülke sayısı Yemen, Katar ve Suriye olmak üzere üçe çıktı. Ayrıca Lübnan, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'ya da günlük saldırılar düzenleniyor.

