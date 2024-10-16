İsrail Savunma Bakanı Gallant, Fransa'nın Silah Fuarındaki Yasakları Eleştirdi

İsrail Savunma Bakanı Gallant'tan Sert Tepki

Fransa'da düzenlenecek Uluslararası Deniz Savunma Fuarı EURONAVAL'a katılacak olan İsrailli şirketler için getirilen yasak, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant tarafından sert bir şekilde eleştirildi. Gallant, Fransa'nın bu adımının, İsrail'in düşmanlarına dolaylı olarak destek sağladığını öne sürdü.

Macron'un Kararına Yanıt

Gallant, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu yasakla ilgili olarak yaptığı açıklamalara X sosyal medya platformunda yanıt verdi.

“Macron'un icraatları, Fransız ulusu ve savunduğunu iddia ettiği özgür dünya değerleri için bir utanç kaynağıdır,” diyerek, Fransa'nın tavrını eleştirdi.

Yasağın Detayları

Fransa yönetimi, 15 Ekim'de yaptığı açıklamayla, 4-7 Kasım tarihleri arasında Paris'te gerçekleşecek EURONAVAL 2024'te, İsrail delegasyonlarının stant açmaksızın katılımını onayladığını ancak ekipman sergileyemeyeceklerini bildirmiştir. Bu yasak, 7 İsrailli firma üzerinde olumsuz etkiye yol açacaktır.

İlişkilerde Gerilim

Öte yandan, Macron ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında, İsrail'e uygulanan silah ambargosu konusunda gerginlik yaşanmıştı. Macron, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında kullanılacak silahların sevkiyatını durdurma çağrısında bulunmuştu. Netanyahu ise bu açıklamalara tepki göstererek, Batılı liderlerin ambargo çağrılarını "ayıp" olarak nitelendirmişti.

Macron ayrıca, Netanyahu'ya ülkesinin BM kararıyla kurulduğunu hatırlatarak, Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılar konusunda İsrail hükümetini bu kararlara uymaya çağırdı.