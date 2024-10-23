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İsrail Savunma Bakanı Gallant'tan İran'a Saldırı Mesajı

Yoav Gallant, İran'a olası saldırı konusunda hazırlıkların önemine dikkat çekti. ABD ise gerilimi artırmama uyarısında bulundu.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 14:56
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 14:56
İsrail Savunma Bakanı Gallant'tan İran'a Saldırı Mesajı

İsrail Savunma Bakanı Gallant'tan Kritik Açıklama

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, askeri bir üs ziyareti sırasında İran'a yönelik olası bir saldırı konusundaki düşüncelerini paylaştı. Gallant, yaptığı açıklamada, "İran'a saldırdıktan sonra herkes sizin hazırlık ve eğitim sürecinde neler yaptığınızı anlayacak." ifadelerini kullandı.

Hatzerim Hava Üssü Ziyareti

Gallant, İsrail'in güneyindeki Hatzerim Hava Üssünü ziyaret etti ve burada askerlerle bir araya geldi. Askerlere verdiği mesajda, hazırlık sürecinin önemine vurgu yaparak, İran'a karşı yapılacak bir müdahalenin ne denli önemli olabileceğini ifade etti.

İran'ın Saldırısı ve ABD'nin Rolü

İran, 1 Ekim tarihinde İsrail'e karşı bir füze saldırısı düzenlemişti. Bunun üzerine Tel Aviv yönetimi, İran'ın bu eylemine cevap vereceğini bildirmişti. Ayrıca, Kanal 13 televizyonunda yer alan haberlere göre, ABD’nin Tel Aviv'den İran'a yapacağı saldırıyı "yumuşatmasını" istediği iddia edilmiştir.

ABD Dışişleri Bakanı'nın Açıklamaları

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Tel Aviv'de yaptığı bir basın toplantısında, İsrail'in İran'a vereceği yanıtın "gerginliği artırmaması" gerektiği uyarısında bulundu. Bu durum, bölgedeki karışıklıkların daha da derinleşmemesi açısından kritik bir öneme sahip.

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