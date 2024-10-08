İsrail Savunma Bakanı, Hizbullah Liderinin Olası Halefinin Öldüğünü İddia Etti

İsrail'den Çarpıcı Açıklama

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hizbullah'ın şu an lideri olmadığını ve Nasrallah'ın muhtemel halefinin de (Haşim Safiyuddin) yaşamını yitirmiş olabileceğini belirtti. Gallant, bu açıklamayı İsrail'in kuzeyine yaptığı ziyarette, son saldırılarla ilgili bilgileri aktarırken yaptı.

Hizbullah’a Ağır Darbe İddiası

Gallant, Hizbullah'a yönelik düzenledikleri operasyonlarının örgüte ciddi bir darbe vurduğunu savundu. Nasrallah’ın öldürülmesi ile birlikte, liderlik pozisyonunun boşluğunun örgütte büyük etkiler yaratacağına dikkat çekti. Gallant, "Hizbullah, lideri olmayan bir örgüttür. Nasrallah ortadan kaldırıldı; yerini alacak olan (Safiyuddin) muhtemelen de yapılan saldırılarda hayatını kaybetti." diye konuştu.

İran'a Mesaj Gönderdi

Lübnan'daki saldırılarla ilgili yorum yaparak İran’a da mesaj gönderen Gallant, "Lübnan'daki duman dağıldığında, İran en değerli varlıklarını kaybettiğini fark edecek." şeklinde ifadeler kullandı.

Nasrallah'ın Son Durumu

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın, 27 Eylül'de Beyrut’ta düzenlenen hava saldırılarında öldüğü ifade ediliyor. Ancak, örgüt hâlâ Nasrallah'ın yerine geçecek kişiyi resmen belirlemiş değil; bu süreçte Haşim Safiyuddin ismi öne çıkmakta. İsrail medyası, 3 Ekim'de yapılan hava saldırılarında Safiyuddin'in hedef alındığını yazmıştı.