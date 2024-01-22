İsrail SİHA'ları yine gazetecilerin olduğu bölgeyi hedef aldı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 68'inci günde devam ederken, İsrail'in silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile düzenlediği saldırıda gazeteciler de hedef alındı. Saldırıda çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti ya da yaralandı. Saldırıya tanık olan AA serbest kameramanı ve Filistinli gazeteciler, İsrail güçlerinin gazetecileri bilerek vurduğunu belirtti.

İsrail SİHA'ları yine gazetecilerin olduğu bölgeyi hedef aldı
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Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda haber takibi yapan gazetecilerin de aralarında olduğu bir grup Filistinli, İsrail ordusunun silahlı insansız hava aracı (SİHA) tarafından vuruldu. Saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. AA serbest kameramanı, bölgede bulunduğu sırada İsrail SİHA'sının saldırısına tanık olduğunu ifade etti.

Filistinli foto muhabiri İmad Gabun, saldırıda yaralananlar arasında olduğu belirtildi. Gazze Şeridi'nde bulunan Filistinli gazeteci Enes eş-Şerif ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin gazetecileri kasıtlı olarak vurduğunu söyledi. Şerif, saldırı sonucunda çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu bildirdi.

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