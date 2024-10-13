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İsrail, Suriye'nin Kuneytra Bölgesinde Yeni Tank Mevzisi Oluşturdu

İsrail güçleri, Suriye'nin Kuneytra ilinde iki tankla yeni bir mevzi kurdu.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 16:33
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 16:33
İsrail, Suriye'nin Kuneytra Bölgesinde Yeni Tank Mevzisi Oluşturdu

İsrail Suriye Sınırında Tank Mevzisi Kurdu

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilinin kırsal alanında zırhlı iş makineleriyle sınırı geçerek yeni bir tank mevzisi oluşturdu.

İlk Bilgiler ve Durum

Yerel kaynakların verdiği bilgiye göre, iki zırhlı iş makinesi, Kavdana köyü yakınlarında mevzi inşa etmek amacıyla Suriye topraklarına girdi. Burada, geniş bir alanda kazı yapılarak toprak barikatlar inşa edildi ve iki tank bu alana konuşlandırıldı.

Yakındaki Askeri Faaliyetler

Söz konusu mevziye yakın bir noktada Tel Hara Tepesi'nde Rus askerlerine ait bir noktanın bulunduğu kaydedildi. Aynı zamanda, Hizbullah ve İran destekli grupların bölgede az sayıda bulunmalarına rağmen, Beşşar Esed rejimi askerleri kıyafetleriyle sınır hattında keşif ve gözetleme faaliyetleri yürütmekte.

Önceki Saldırı ve Sonuçları

İsrail ordusu, 9 Ekim'de Kuneytra'da Esed rejiminin bir askeri karargahını hedef almış, rejim medyası da bu saldırıda bir askerin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

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