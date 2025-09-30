İsrail, Takasla Serbest Bıraktığı en Az 40 Filistinliyi Yeniden Gözaltına Aldı

İsrail'in Ocak-Şubat 2025 takasıyla saldığı en az 40 Filistinliyi yeniden gözaltına aldığı; 3'ü kadın, 16'sı halen gözaltında olduğu bildirildi.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 17:35
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 17:35
Takas sonrası gözaltı dalgası ve idari tutuklamalar

Filistinli Esirler Cemiyeti tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Hamas ile yapılan son esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılan Filistinlilerden en az 40'ının yeniden gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, Ocak ve Şubat 2025'te gerçekleşen takasla serbest bırakılanlardan 3'ü kadın olmak üzere bir kısmının tekrar gözaltına alındığı, 16'sının halen gözaltında bulunduğu kaydedildi.

Gözaltı işlemlerinin büyük bölümünün idari tutukluluğa çevrildiği ve bazı kişilerin birden fazla gözaltı sürecine maruz kaldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in takasla özgürlüğüne kavuşan Filistinlileri hedef almaya devam ettiği, Tel Aviv yönetimi'nin saha sorguları ve yeniden gözaltılarla süreci tırmandırdığı vurgulandı.

İsrail ordusu dün işgal altındaki Batı Şeria'da biri çocuk olmak üzere 44 Filistinliyi gözaltına almıştı.

