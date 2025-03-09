İsrail Tankları Cenin'e Girdi: Yeni Bir Saldırı Düzenlendi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin yakınlarındaki bir Filistin beldesine tanklarla baskın düzenledi.

Görgü tanıklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, Cenin yakınlarındaki Barkın Vadisi beldesine giren İsrail tankları, çevreye otomatik silahlarla gelişigüzel ateş açtı.

Saldırı sonucunda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair henüz bir bilgi verilmezken, aktivistler sosyal medyadan Filistinli çocukların İsrail tanklarına taş attığı görüntüler paylaştı.

Öte yandan, İsrail’in 2002'den bu yana 23 Şubat 2025 tarihinde ilk kez tanklarla işgal altındaki Batı Şeria'ya girdikleri ve Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenledikleri kül diyor.