İsrail, Tel Aviv ile ilişkileri askıya alan Barcelona Belediye Başkanı Jaume Colboni'nin ülkeye girişini engelledi

İsrail, Tel Aviv ile kurumsal ilişkileri askıya alan Barcelona Belediye Başkanı Jaume Colboni'nin ülkeye girişini engelledi; Colboni Yad Vaşem ziyareti ve Filistin görüşmeleri planlıyordu.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 14:45
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 14:45
İsrail, Tel Aviv ile ilişkileri askıya alan Barcelona Belediye Başkanı Jaume Colboni'nin ülkeye girişini engelledi

İsrail Barcelona Belediye Başkanı Jaume Colboni'nin Ülkeye Girişini Engelledi

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlar nedeniyle Tel Aviv yönetimiyle kurumsal ilişkileri askıya alan Barcelona Belediye Başkanı Jaume Colboni'nin ülkeye girişini engelledi.

İçişleri Bakanlığına dayandırılan haberde, Yedioth Ahronot gazetesi bu gece İsrail'e gelmesi beklenen Colboni'nin ülkeye alınmayacağını bildirdi.

Planlanan ziyaretler

Colboni'nin Batı Kudüs'teki Holokost Anma Merkezi "Yad Vaşem"'i ziyaret etmeyi ve Filistin yönetimiyle görüşmeler gerçekleştirmeyi planladığı aktarıldı.

Barcelona'nın karar süreci

Barcelona Belediye Meclisi, İsrail'in Gazze Şeridi’ne saldırıları ve uyguladığı insani abluka sonucu yaşanan kıtlık sebebiyle mayısta Tel Aviv yönetimiyle "ilişkileri kesme" kararı almıştı. Meclis ayrıca 1998'de Tel Aviv ile Barcelona'yı kardeş kent ilan eden anlaşmayı "uluslararası hukuka saygı yeniden tesis edilene ve Filistinlilerin temel haklarına saygı gösterilene kadar" askıya aldığını duyurmuştu.

Belediye Meclisi'ne hitabında Colboni, "Gazze'de son bir buçuk yıldır yaşanan acılar ve ölümler ile İsrail hükümetinin son saldırıları, her türlü ilişkiyi sürdürülemez hale getiriyor" demişti.

Ancak 28 Mayıs 2023'te yapılan yerel seçimlerin ardından belediye başkanı seçilen Colboni'nin inisiyatifiyle söz konusu karar daha sonra iptal edilmişti.

