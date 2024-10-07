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İsrail ve ABD Askeri İkili İlişkileri: Genelkurmay Başkanı ile CENTCOM Komutanı Bir Araya Geldi

İsrail'in İran'a yönelik potansiyel hamleleri üzerine, CENTCOM Komutanı ve İsrail Genelkurmay Başkanı görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 12:17
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 12:17
İsrail ve ABD Askeri İkili İlişkileri: Genelkurmay Başkanı ile CENTCOM Komutanı Bir Araya Geldi

İsrail ve ABD Arasındaki Kritik Görüşme

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Michael Erik Kurilla ile önemli bir "değerlendirme toplantısı" gerçekleştirdi. Bu toplantı, tarihi bir dönüm noktasında, İsrail’in İran'a olası saldırılarını gündeme taşıdı.

Toplantının Detayları

Ordudan yapılan açıklamada, Kurilla'nın İsrail’i ziyaret ederek Halevi ile bir görüşme yaptığı bildirildi. Toplantıda, Halevi ve Kurilla’nın İran’la ilgili güvenlik sorunları ve Kuzey Cephesi olan Lübnan konuları üzerinde detaylı bir değerlendirme yaptığı ifade edildi.

Gündemde İran'ın Füze Tehditi

Kurilla’nın bu kritik ziyareti, İsrail’in İran'ın füze saldırılarına karşılık hazırlık yaptığı süreçte gerçekleşiyor. Bu durum, iki ülke arasındaki askeri işbirliğinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

Görüşmelerin Sürekliliği

Bunun yanı sıra, CENTCOM Komutanı Kurilla'nın, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile de bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Bu toplantılar, bölgedeki güvenlik dinamikleri açısından büyük önem taşıyor.

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