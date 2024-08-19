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İsrail ve ABD'nin Esir Takası Müzakereleri

İsrail Savunma Bakanı Gallant, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile güvenlik ve esir takası konularını görüştü.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 21:58
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 21:58
İsrail ve ABD'nin Esir Takası Müzakereleri

İsrail ve ABD'den Kritik Görüşme

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile gerçekleştirdiği toplantıda, esir takası müzakereleri ve Orta Doğu’daki güvenlik meselelerini ele aldı.

Toplantının Detayları

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan resmi açıklama, Gallant ve Blinken'ın Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binasında buluştuğunu duyurdu. Bu görüşmede, Gallant'ın, İsrailli esirlerin kurtarılmasına yönelik çabaların yanı sıra, Hamas tehdidinin ortadan kaldırılana kadar Gazze'ye yönelik saldırıların sürdürüleceği mesajını ilettiği ifade edildi.

İkili Görüşmeden Sonra Ek Toplantı

Toplantı sonrası, İsrail ordusunun Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi de katılarak bölgedeki güvenlik durumunu masaya yatırdı. Bu buluşma öncesinde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Blinken ile bir araya gelmişti. Toplantıda, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası konularında yürütülen müzakereler hakkında detaylı görüşmeler yapıldı.

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