İsrail ve Hizbullah Arasında Şiddetli Çatışmalar Devam Ediyor

İsrail ve Hizbullah Saldırıları Tırmanıyor

Lübnan merkezli haber kaynaklarına göre, İsrail ordusu ülkenin güney bölgelerini "fosfor bombalarıyla" vuruyor. Diğer yandan, Hizbullah, İsrail'in kuzeyinde bulunan askeri mevkileri insansız hava araçları (İHA) ile hedef aldığını açıkladı.

Hizbullah ve İsrail ordusu arasındaki gerginlik, 8 Ekim 2023 tarihinde Lübnan-İsrail sınır hattında başlayan karşılıklı saldırılarla devam ediyor. Hizbullah tarafından yapılan açıklamalarda, İsrail'in kuzeyinde bulunan askeri alanlara yönelik kamikaze İHA'larıyla ve diğer uygun mühimmatlarla saldırılar düzenlendiği ifade ediliyor.

İsrail'in Hava Operasyonları

Resmi Lübnan ajansı NNA, İsrail savaş uçaklarının ülkenin güneyindeki Ayta eş-Şaab ve Ramiye bölgelerine hava saldırıları düzenlediğini belirtti. Habere göre, bu hava saldırılarında fosfor ve sis bombaları kullanıldı.

Ek olarak, İsrail İHA'larının Bekaa ve Raşya bölgelerinde alçak uçuş gerçekleştirdiği ve Adise beldesi çevresinde İHA saldırısı düzenlendiği bildirildi.

Lübnan'dan Gelen İHA Saldırıları

Lübnan'dan gönderilen İHA'lar, İsrail'in kuzeyindeki bazı yerleşim birimlerine düştü ve bu olaylar sonucu birçok kişi yaralandı. Özellikle, Beyt Hellel bölgesinde yangın çıktığı bildirildi. İsrail ordusu, bu İHA'ların çok sayıda olduğunu ve bazılarına müdahale edildiğini açıkladı.

İsrail devlet televizyonu KAN, Lübnan'dan atılan iki antitank mühimmatının İsbaulcelil bölgesinde sekiz İsraillinin yaralanmasına neden olduğunu aktardı. Yaralıların ikisinin durumunun ağır olduğu belirtiliyor.

İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları devam etmekte. Gerginlik her geçen gün artarken, bölgedeki insani durumu da etkileyen bu çatışmalar uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ediyor.