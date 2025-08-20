İsrail, Zambiya'daki büyükelçiliğini 52 yıl sonra yeniden açtı

Lusaka'da resmi açılış ve siyasi istişare anlaşması

İsrail, Afrika ülkesi Zambiya'daki büyükelçiliğini 52 yıl aradan sonra yeniden açtığını duyurdu.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, büyükelçiliğin başkent Lusaka'da açıldığını belirtti.

Saar, açıklamasında "İsrail'in Zambiya ve Afrika'ya geri döndüğünü" yazdı ve bu gelişmeyi duyurdu.

İki ülke yetkilileri arasında, Saar ile Zambiya Dışişleri Bakanı Mulambo Haimbe tarafından imzalanan ikili siyasi istişareler anlaşması tören kapsamında yer aldı.

Zambiya hükûmeti, 1973'teki Arap-İsrail Savaşı sırasında Afrika Birliği'nin talebi doğrultusunda İsrail'deki büyükelçiliğini kapatma kararı almıştı. Zambiya, 2015 yılında ise İsrail'deki büyükelçiliğini yeniden açmıştı.

Bu adım, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerde yeni bir dönemin işareti olarak duyuruldu.