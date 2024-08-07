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İsrailli Bakan'dan Skandal Talep: Tecavüz Suçlamasındaki Askerler İçin Soruşturma İstedi

İsrailli Bakan, tecavüzle suçlanan askerler hakkında savcılara soruşturma açılmasını talep etti, tartışmalar büyüyor.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 20:24
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 20:24
İsrailli Bakan'dan Skandal Talep: Tecavüz Suçlamasındaki Askerler İçin Soruşturma İstedi

İsrailli Bakan Strock'tan Skandal İddia

İsrail'deki aşırı sağcı Ulusal Misyonlar Bakanı Orit Strock, Sde Teiman gözaltı merkezinde tutulan bir Filistinliye tecavüzle suçlanan askerler hakkında askeri savcılara yönelik soruşturma açılmasını istedi.

Olayın Detayları

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Strock, askeri mahkeme yetkilileri hakkında Yossi Fuchs’a bir mektup yazarak, davanın kabinede görüşülmesini talep etti. Bakan, askeri başsavcının tavrının "İsrail’e korkunç stratejik zarar verdiğini" öne sürdü.

Savcılar Üzerine Suçlamalar

Strock, askeri savcıların davaya ilişkin basına gizli bilgi sızdırdığını belirterek, "İsrail kabinesinin, bir kurumun askerlere karşı medya kampanyası yürütmesine göz yummamalı" ifadelerini kullandı. Mektubunda, basının eline geçen verilerin "çarpıtıldığını" da ileri sürdü.

Sde Teiman Gözaltı Merkezi Üzerine Tartışmalar

Kanal 12 televizyonunun yayınladığı güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, Sde Teiman gözaltı merkezinde tutulan bir Filistinlinin başına gelenleri gözler önüne serdi. Bu merkez, sıkça işkencelerle gündeme geliyor ve New York Times’ta yer alan bir haberde, burada bulunan Gazzeli tutukluların insanlık dışı muamelelere maruz kaldığı belirtilmişti.

Askeri Üslere Yapılan İhlaller

Öte yandan, İsrail askeri polisi, 10 askeri gözaltına almak üzere Sde Teiman’a geldi. Ancak gözaltına alınacak askerlerin direnmesi ve aşırı sağcı grupların yaptığı baskınlar nedeniyle olaylar patlak verdi. Aşırı sağcı siyasilerin, yüzü maskeli askerler ve fanatik gruplarla birlikte düzenlediği baskınlar, ülke genelinde yoğun tartışmalara neden oldu.

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