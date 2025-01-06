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İsrailli Bakanın Sözleri: Batı Şeria'yı Harabe Haline Getirme Çağrısı

İsrail Maliye Bakanı Smotrich, Batı Şeria'nın Cibaliya gibi harabeye dönüşmesini istedi.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 12:45
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 12:45
İsrailli Bakanın Sözleri: Batı Şeria'yı Harabe Haline Getirme Çağrısı

İsrailli Bakanın Gelecek Vizyonu: Batı Şeria'nın Yıkımı

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı şehirlerinin, Gazze Şeridi'ndeki Cibaliya bölgesi gibi harabeye çevrilmesini istedi. Smotrich, bu açıklamayı Finduk beldesinde 3 İsraillinin öldüğü silahlı saldırı sonrası sosyal medya üzerinden yaptı.

Yıkım Çağrısı

Smotrich, kendi sözleriyle "Finduk beldesi, Nablus ve Cenin Cibaliya'ya benzemeli" ifadesini kullanarak, Gazze'deki yıkımın aynısını Batı Şeria'da görmek arzusu taşıdığını dile getirdi. Bu açıklama, bölgedeki gerilimi daha da tırmandıracak unsurlar arasında yer alıyor.

Ulusal Güvenlik Bakanı'ndan Ekstra Tedbirler

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun kabinesindeki diğer aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise Filistin yönetimiyle işbirliğini sonlandırma çağrısında bulundu. Ben-Gvir, ayrıca İsrail ordusunun Batı Şeria'nın birçok bölgesine "kontrol noktası" kurması gerektiğini savundu.

Cibaliya'da Yoğun Saldırılar

Gazze'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya bölgesi, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun yoğun saldırılarına maruz kalan yerlerin başında geliyor. Bu bölgede yapılan saldırılar sonucunda, çok sayıda Filistinli zorla göç ettirilmiş ve ağır yıkımlara sahne olmuştur. Kalan yapılar, İsrail ordusunun iş makineleri ve patlayıcılarla tahrip edilmesine devam ediyor.

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