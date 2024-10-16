İsrailli Bakanlardan İngiltere Başbakanı'na Tepki

İsrailli Aşırı Sağcı Bakanların Tepkisi

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın kendilerine yaptırım uygulamayı değerlendirdiğini açıklamasına sert tepki gösterdi.

Mandaya Dönüş Yorumları

Ben-Gvir, “İngilizlerin manda günlerinin sona erdiğini bilmeleri gerekiyor.” diyerek, Starmer'a yanıt verdi. Ayrıca, Starmer'ın açıklamalarının kendisini “korkutmadığını” ifade eden Ben-Gvir, sosyal medya platformu X'te, 1939'da yayımlanan “Beyaz Belge”ye atıfta bulunarak, “Beyaz Belge'ye saygısızlık!” ifadesini kullandı.

Smotrich ise, X platformundaki paylaşımında “İngiliz mandası” ve “Beyaz Belge”nin artık geçerli olmadığına dikkat çekti.

Parlamentodaki Sorular

Bugün, İngiltere parlamentosunda düzenlenen haftalık “Başbakan’a Sorular” oturumunda liberal politikacı Ed Davey, Starmer’a Ben-Gvir ve Smotrich’in açıklamalarını hatırlatarak yaptırım uygulayıp uygulamayacağını sordu. Starmer ise, “Batı Şeria'da ve bölge genelinde açıkça korkunç yorumlar olduğu için bunu değerlendiriyoruz.” yanıtını verdi.

Ben-Gvir'in İddiaları

Ben-Gvir, İsrail’in Gazze'ye yönelik bir işgal yapması ve bölgedeki göçü teşvik etmesi gerektiğini savunmuştu. “Gazze'ye yakıt girişini durdurursak ve onları bunun bedelini ödemeye zorlayacaksak, nihayetinde zafer elde edeceğimize inanıyorum.” dedi.

Smotrich ise, 5 Ağustos 2023 tarihinde düzenlenen bir konferansta, Gazze’de açlık çeken insanların durumunu “meşru” olarak nitelendirmişti.