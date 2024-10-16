DOLAR
34,16 0,15%
EURO
37,15 0,37%
ALTIN
2.935,54 -0,25%
BITCOIN
2.314.282,91 -1,58%

İsrailli Bakanlardan İngiltere Başbakanı'na Tepki

İsrail'de aşırı sağcı bakanlar, İngiltere Başbakanı Starmer'ın yaptırım tehdidine sert yanıt verdi.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 18:05
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 18:05
İsrailli Bakanlardan İngiltere Başbakanı'na Tepki

İsrailli Aşırı Sağcı Bakanların Tepkisi

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın kendilerine yaptırım uygulamayı değerlendirdiğini açıklamasına sert tepki gösterdi.

Mandaya Dönüş Yorumları

Ben-Gvir, “İngilizlerin manda günlerinin sona erdiğini bilmeleri gerekiyor.” diyerek, Starmer'a yanıt verdi. Ayrıca, Starmer'ın açıklamalarının kendisini “korkutmadığını” ifade eden Ben-Gvir, sosyal medya platformu X'te, 1939'da yayımlanan “Beyaz Belge”ye atıfta bulunarak, “Beyaz Belge'ye saygısızlık!” ifadesini kullandı.

Smotrich ise, X platformundaki paylaşımında “İngiliz mandası” ve “Beyaz Belge”nin artık geçerli olmadığına dikkat çekti.

Parlamentodaki Sorular

Bugün, İngiltere parlamentosunda düzenlenen haftalık “Başbakan’a Sorular” oturumunda liberal politikacı Ed Davey, Starmer’a Ben-Gvir ve Smotrich’in açıklamalarını hatırlatarak yaptırım uygulayıp uygulamayacağını sordu. Starmer ise, “Batı Şeria'da ve bölge genelinde açıkça korkunç yorumlar olduğu için bunu değerlendiriyoruz.” yanıtını verdi.

Ben-Gvir'in İddiaları

Ben-Gvir, İsrail’in Gazze'ye yönelik bir işgal yapması ve bölgedeki göçü teşvik etmesi gerektiğini savunmuştu. “Gazze'ye yakıt girişini durdurursak ve onları bunun bedelini ödemeye zorlayacaksak, nihayetinde zafer elde edeceğimize inanıyorum.” dedi.

Smotrich ise, 5 Ağustos 2023 tarihinde düzenlenen bir konferansta, Gazze’de açlık çeken insanların durumunu “meşru” olarak nitelendirmişti.

İLGİLİ HABERLER

60 ay vadeli düşük faizli kredi programı sabah sabah başladı! İşte hayır diyemeyeceğiniz faiz oranı

Milyonları ilgilendiren asgari ücret kararı! Pazarlıkların Odağı: 24.057 TL’den başlayacak

Emeklileri şoke edecek son dakika gelişme! Beklenen maaş artışı hayal oldu

Emekliler sevinçten uçacak! Ay sonunda ikinci maaş alabileceksiniz

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrailli Analist, Gazze'deki Hedeflere Ulaşmanın Zorluğunu Vurguladı
2
Ülke geneli için MEB müjdesi! 1.5 gün tatil açıklandı
3
CHP Lideri Özgür Özel Kırıkkale'de Emekli ve Sığınmacı Sorunlarına Dikkat Çekti
4
Lübnan'ın Aytu Beldesinde İsrail Saldırısında Hayatını Kaybedenler Defnedildi
5
Tokat'ta 12 Yaşındaki Çocuğu Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası
6
Malatya'da Deprem Anında Annenin Kahramanlığı Güvenlik Kamerasında
7
Peru Cezaevinde Yangın Faciası: 5 Mahkum Hayatını Kaybetti

Yıllardır emekliliği bekleyenlere müjde geldi! SGK’dan şipşak emeklilik onayı

Milyonları ilgilendiren asgari ücret kararı! Pazarlıkların Odağı: 24.057 TL’den başlayacak

Hesap makinelerini çıkartacak gelişme! Ocak’ta 8 kalemde maaşlar artıyor

Emekli için tek tek hesaplandı! 13.800 TL seyyanen zam+ enflasyon: 33.000 TL

Son dakika! Kredi kartına Savunma Vergisi teklifi gelişmesi! 750 TL kesilecekti

15 TL’den kaçan sürücüler dikkat! Size 12 bin lira ceza olarak geri dönüyor

Milyonlarca vatandaşa 3 katı kadar ceza şoku! Hemen e-Devletten kontrol edin

Emekliler sevinçten uçacak! Ay sonunda ikinci maaş alabileceksiniz

Hükümetten son dakika asgari ücret açıklaması! 2025’te tek zammı çifte zam mı geliyor?

Merkez Bankasının hamlesi faizlere yaradı! 2025’e kadar kazandın kazandın dönemi başladı

Emeklileri şoke edecek son dakika gelişme! Beklenen maaş artışı hayal oldu

60 ay vadeli düşük faizli kredi programı sabah sabah başladı! İşte hayır diyemeyeceğiniz faiz oranı