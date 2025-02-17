İsrailli Esir Yakınları: Hamas'ın Kum Saati Hediyesi 'Yaşam Belirtisi'

İsrailli esir yakınları, Hamas'ın esir takasında hediye ettiği kum saatinin yaşam belirtisi olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 14:59
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 14:59
İsrailli Esir Yakınları: Hamas'ın Kum Saati Hediyesi 'Yaşam Belirtisi'

İsrailli Esir Yakınlarından Önemli Açıklama

Gazze Şeridi'nde bulunan İsrailli esir yakınları, Hamas'ın altıncı tur esir takasında serbest bıraktığı İsraillilere sunmuş olduğu kum saati hediyesini psikolojik bir baskıdan ziyade bir yaşam belirtisi olarak değerlendirdi.

500. Gün Protestosu

İsrail'de Kanal 12 yayın kuruluşunun haberine göre, esir yakınları 7 Ekim 2023 tarihi itibarıyla 500. günlerini doldurmuş olup, meclisteki Finans Komitesi toplantısına katıldılar. Esir aileleri, Gazze’de bir ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesini talep ederek, tüm esirlerin geri dönmesini istediler.

Zaman Tükeniyor Uyarısı

Hamas’ın 15 Şubat'taki altıncı tur esir takasında serbest bıraktığı İsraillilere hediye edilen kum saatinin üzerinde "Zaman tükeniyor" yazısının bulunduğunu hatırlatan esir yakınları, "Zaman tükeniyor, orada sağ kalan esirler için zaman kalmadı" ifadelerini kullandılar.

Protesto ve Açlık Grevi

Esir yakınları, Netanyahu ve hükümetini anlaşmanın ikinci aşamasına geçilmesine engel olmakla suçlayarak protesto gösterilerinde bulundular. Ayrıca, 7 Ekim 2023’ün 500. günü dolayısıyla 500 dakika sürecek bir açlık grevi başlattıklarını duyurdular.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin Kassam Tugayları, serbest bıraktıkları 3 esire verdikleri kum saati hediyesinin üzerinde İbranice, Arapça ve İngilizce olarak 3 dilde "Zaman tükeniyor" ifadesini yerleştirmişti.

İLGİLİ HABERLER

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye Eri Alımı! 60 KPSS Puanıyla Kadro Açık

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çatalca'da Bariyere Çarpan Otomobil Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
2
TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu İTÜ ve Koç Üniversitesi'nde İncelemelerde Bulundu
3
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye'yi Ziyaret Edecek
4
Şanlıurfa'da İki Çocuğuna Şiddet Uygulayan Baba Tutuklandı
5
Kayseri'de Seyir Halinde Tehlikeli Sarkma: Sürücüye Cezai İşlem
6
Fatih'te Ambulansa Yol Vermeyen Taksi Sürücüsüne 1986 TL Ceza
7
Ali Volkan Erdemir, 2024 Talat Sait Halman Çeviri Ödülü'nü Kazandı

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı

Emeklilere Ulaşım Desteği Kaldırıldı: Yüzde 20 İndirim Artık Yok!

Kadınlara Devlet Desteği: Artık 19.410 TL Ödenecek

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye Eri Alımı! 60 KPSS Puanıyla Kadro Açık

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi