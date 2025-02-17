İsrailli Esir Yakınları: Hamas'ın Kum Saati Hediyesi 'Yaşam Belirtisi'

İsrailli Esir Yakınlarından Önemli Açıklama

Gazze Şeridi'nde bulunan İsrailli esir yakınları, Hamas'ın altıncı tur esir takasında serbest bıraktığı İsraillilere sunmuş olduğu kum saati hediyesini psikolojik bir baskıdan ziyade bir yaşam belirtisi olarak değerlendirdi.

500. Gün Protestosu

İsrail'de Kanal 12 yayın kuruluşunun haberine göre, esir yakınları 7 Ekim 2023 tarihi itibarıyla 500. günlerini doldurmuş olup, meclisteki Finans Komitesi toplantısına katıldılar. Esir aileleri, Gazze’de bir ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesini talep ederek, tüm esirlerin geri dönmesini istediler.

Zaman Tükeniyor Uyarısı

Hamas’ın 15 Şubat'taki altıncı tur esir takasında serbest bıraktığı İsraillilere hediye edilen kum saatinin üzerinde "Zaman tükeniyor" yazısının bulunduğunu hatırlatan esir yakınları, "Zaman tükeniyor, orada sağ kalan esirler için zaman kalmadı" ifadelerini kullandılar.

Protesto ve Açlık Grevi

Esir yakınları, Netanyahu ve hükümetini anlaşmanın ikinci aşamasına geçilmesine engel olmakla suçlayarak protesto gösterilerinde bulundular. Ayrıca, 7 Ekim 2023’ün 500. günü dolayısıyla 500 dakika sürecek bir açlık grevi başlattıklarını duyurdular.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin Kassam Tugayları, serbest bıraktıkları 3 esire verdikleri kum saati hediyesinin üzerinde İbranice, Arapça ve İngilizce olarak 3 dilde "Zaman tükeniyor" ifadesini yerleştirmişti.