İsrailli Komutan: Lübnan'a Kara Saldırısı İçin Hazırlık Gerekiyor

İsrailli Komutan, Kara Saldırısı İçin Uyarıyor

İsrail Ordusu Kuzey Komutanlığı'nın lideri Ori Gordin, Hizbullah ile devam eden çatışmalarda "yeni bir aşamaya girdik" ifadesini kullanarak, Lübnan'a olası bir kara saldırısı için kuvvetlerin hazırlıklı olması gerektiğinin altını çizdi.

Hava Saldırıları ve Tatbikat

Times of Israel gazetesinde yayımlanan habere göre, Gordin, Lübnan topraklarına yönelik olası bir kara operasyonunu destekleyen dünkü tatbikatı izledi. Gordin, 23 Eylül'de başlatılan hava saldırıları sonucunda Hizbullah'a "önemli bir darbe" vurduklarını ifade etti. Bu süreçte bölgedeki güvenlik dengesinin bir an önce değişmesi gerektiğini vurguladı.

Hava Saldırılarının Etkileri

İsrail ordusunun, 23 Eylül'den beri güney Lübnan ve doğu bölgelerine yönelik yoğun hava saldırıları gerçekleştirdiği belirtiliyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, bu saldırılar sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 581 olarak kaydedildi.

Kitle Göçü ve Yerinden Edilenler

Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilenlerin sayısının 500 bine yaklaştığını bildirdi. Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve kuzeye doğru bir göç dalgası gözlemleniyor.