İsrailliler Batı Şeria'da arazileri ateşe verdi, zeytin ağaçlarını kesti

Yatma ve Selfit'te yeni saldırılar

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kenti yakınında bulunan Yatma köyünde Filistinlilere ait arazileri ateşe verdi. Olayda, Yatma'nın kuzeyindeki caddede otobüsten inen saldırganların caddenin yanında bulunan zeytin ağaçlarını ateşe verdiği bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, Yatma Köy Meclisi Başkanı Ahmed Sanuber saldırganların eylemini aktardı. WAFA ayrıca, İsraillilerin Nablus'un güneyindeki gasbedilmiş Filistin toprakları üzerine kurulu Yitzhar yerleşim birimi yakınından geçen Filistinlilerin araçlarını taşladıklarını bildirdi.

Batı Şeria'nın Selfit kentinde de saldırılar devam etti. İsrailliler yaklaşık 110 metrelik bir duvarı yıkarak, 21'den fazla hasadı yapılan zeytin ağacını kesti.

FKÖ verileri ve bölgedeki durum

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ)'ne bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, İsrailliler Ağustos ayında Filistinlilere ve mülklerine yönelik 431 saldırı gerçekleştirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor. Bu süre zarfında en az 1018 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı ve 19 binden fazla kişi gözaltına alındı.