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İstanbul Adliyeleri, 2024 Türkiye Yargı Gündemini Şekillendiriyor

2024 yılı, İstanbul adliyelerinde birçok önemli davaya sahne olurken, yargı süreçleri kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ediyor.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 11:04
İstanbul Adliyeleri, 2024 Türkiye Yargı Gündemini Şekillendiriyor

İstanbul Adliyeleri 2024'te Yargı Gündeminin Merkezi

Türkiye kamuoyunu derinden etkileyen bir dizi dava ile gündemden düşmeyen İstanbul Adliyeleri, 2024 yılı itibarıyla yargı süreçlerinin en önemli merkezlerinden biri haline geldi. Özellikle Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde yaşanan terör saldırısı, ülkenin adalet sistemindeki kritik gelişmeleri bir kez daha gözler önüne serdi.

Önemli Davalarda Yeni Gelişmeler

Terör örgütü DHKP/C'ye mensup iki teröristin, polise ateş açtığı olayda bir vatandaşın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan saldırıda, 19 sanığın yargılanması sürerken, 2024 yılı birçok önemli davanın da çözüm sürecine gireceği bir dönem olarak öne çıkıyor.

Yunus Emre Geçti'nin, Ümraniye'deki motosiklet hırsızlığı nedeniyle polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit etmesi davasında ağırlaştırılmış müebbet ve 28 yıl 1 aydan 50 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Geçmiş Davaların Yeniden Gözden Geçirilmesi

15 yıl önceki Münevver Karabulut cinayetiyle ilgili Cem Garipoğlu'nun mezarından elde edilen DNA örneklerinin, aile ile uyuştuğunun tespit edilmesinin ardından, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından takipsizlik kararı verildi.

2013'te yaşanan Gezi Parkı olaylarıyla ilgili olarak, bazı sanıkların 18’er yıllık hapis cezası Yargıtayca bozuldu ve yeniden yargılanmaları devam ediyor.

Çeşitli Davalar ve Gelişmeler

Diğer dikkat çekici davalar arasında, Küçükçekmece'de bir su birikintisine düşerek hayatını kaybeden Eda Nur Gezer’in davası ile Beşiktaş’taki gece kulübünde çıkan yangın olayı bulunuyor.

Ayrıca, ruhsatsız silah bulundurma suçlamasıyla ilgili ilk tutuklamalar gerçekleşti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, ruhsatsız silah taşıyanların tutuklanması yönünde yeni düzenlemeleri hayata geçirdi.

Büyük Davalar Devam Ediyor

İstanbul’daki hukuk mücadelesi, birçok yüksek profilli davanın yanı sıra, suç örgütü bağlantılı yargılamalarla da dolu. Örneğin, Hrant Dink cinayetinin tetikçisinin de aralarında bulunduğu 12 kişi, örgüt adına suç işlemekle yargılanıyor.

Sonuç ve Beklentiler

2024 yılı için İstanbul’daki adliyeler, Türkiye'nin yargı gündemini şekillendirmeye devam edecek gibi görünüyor. Kamuoyunun gözü, devam eden yargılamalarda ve sonuçlarında olacak.

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