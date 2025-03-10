İstanbul Ataşehir'de Polis Sorgusuna Mukavemet: 2 Gözaltı

Ataşehir'de polis memurlarının GBT sorgusuna mukavemet eden 2 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 02:46
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 02:46
İstanbul Ataşehir'de Polis Sorgusuna Mukavemet: 2 Gözaltı

İstanbul’un Ataşehir ilçesinde, polis memurlarının Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapmak istediği iki kişi gözaltına alındı.

Olay, İçerenköy Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi’nde meydana geldi. Şüphe üzerine gerçekleştirilen sorgulama sırasında, Y.C. isimli şahıs, polis memurlarının yaptığı GBT sorgusuna bağırarak ve cep telefonuyla kayıt almaya çalışarak mukavemet gösterdi.

Y.C'nin polis memurlarına kayıt yapmamasını istemesi sonucu gerilim yaşandı. Olayın ardından Y.C. ile uyuşturucu madde kullanmak suçundan kaydı bulunan Ş.B.B. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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