İstanbul Avcılar'da bir kadın eşi tarafından öldürüldü

İstanbul'un Avcılar ilçesinde, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde yaşanan bir olayda bir kadın eşi tarafından katledildi. Bu akşam saatlerinde bir binanın dördüncü katında meydana gelen olayda, üç çocuk annesi S.Y. ile eşi V.Y. arasında bir tartışma yaşandı.

Tartışma esnasında V.Y. tarafından silahla vurulan S.Y., olay yerinde hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen S.Y'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Silahı kapının önüne bırakan V.Y. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.