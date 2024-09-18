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İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Askıya Alındı

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, römorkör ve yüzer havuz nedeniyle çift yönlü olarak durduruldu.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 10:44
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 10:44
İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Askıya Alındı

İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Durduruldu

İstanbul Boğazı'nda meydana gelen bir durum nedeniyle gemi trafiği saatlerce askıya alındı. Haydarpaşa Limanı'ndan hareket edecek olan bir gemi kurtaran römorkörü, PD-30 isimli yüzer havuz ile birlikte 392 metrelik bir yedek boyu taşıyordu.

Yetkililerden Açıklama

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Haydarpaşa Limanı'ndan kalkış yapacak olan gemi kurtaran römorkörü yedeğindeki PD-30 isimli yüzer havuz ile toplam 392 metrelik yedek boyuna sahip yedekli geçiş dolayısıyla transit gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alınmıştır." şeklinde bilgilerin yer aldığı bildirildi.

Bu gelişme, Boğaz'dan geçiş yapmak isteyen diğer gemilerin beklemek zorunda kalmasına sebep oldu.

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